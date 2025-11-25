VinFast nhận hai giải thưởng tại Jagran Hi-Tech Awards 2025

Hai danh hiệu này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng của VinFast tại thị trường Ấn Độ.

Giải thưởng Jagran Hi-Tech Awards là sự kiện danh giá được tổ chức thường niên bởi Jagran New Media, đơn vị kỹ thuật số của tập đoàn truyền thông Jagran Prakashan, nhằm tôn vinh thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ và ô tô.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, những người có tầm ảnh hưởng và các bên liên quan, để vinh danh những sản phẩm và cá nhân tiên phong góp phần tạo nên diện mạo mới cho lĩnh vực công nghệ - ô tô tại Ấn Độ.

Việc được Jagran Hi-Tech Awards công nhận là “Nhà sản xuất xe điện của năm” đã nêu bật vai trò, đóng góp của VinFast trong nỗ lực tái định nghĩa tương lai di chuyển bền vững thông qua thiết kế, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Lưu Thanh Tới (giữa), Giám đốc Nhà máy VinFast Ấn Độ, nhận giải “Nhà sản xuất xe điện của năm” từ ông Harsh Malhotra (phải), Thứ trưởng Liên bang, Bộ Doanh nghiệp và Bộ Giao thông đường bộ & Cao tốc, Chính phủ Ấn Độ, và ông Gaurav Arora (trái), Giám đốc vận hành Jagran New Media (Ảnh: VinFast).

Hai giải thưởng này cũng phản ánh sự ghi nhận từ cộng đồng chuyên gia tại Ấn Độ dành cho VinFast cũng như mẫu xe VF 7. Chỉ trong thời gian ngắn, hãng xe tới từ Việt Nam đã trở thành một trong những cái tên triển vọng tại thị trường xe điện Ấn Độ. Dấu ấn của VinFast được thể hiện qua tầm nhìn dài hạn, cùng cam kết mang đến những dòng xe điện cao cấp, dễ tiếp cận cho mọi khách hàng.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á, cho biết: “Chúng tôi vinh dự khi nỗ lực của mình đã được ghi nhận tại Jagran Hi-Tech Awards. Sự kiện này phản ánh hành trình VinFast đã đi chỉ trong thời gian rất ngắn tại Ấn Độ, đồng thời thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ mà khách hàng dành cho chúng tôi.

Phản hồi tích cực từ thị trường và niềm tin ngày càng lớn dành cho các mẫu SUV điện VF 6 và VF 7 tái khẳng định rằng Ấn Độ đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên di chuyển mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới, củng cố hoạt động nội địa để mang đến trải nghiệm xe điện đẳng cấp quốc tế cho khách hàng toàn quốc”.

Ông Arjit Garg, Biên tập viên mảng ô tô tại Jagran New Media, nhận định: “VinFast là hiện thân của tinh thần đổi mới và sự tiến bộ đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Ấn Độ.

Những bước tiến nhanh chóng của hãng trên phương diện công nghệ, thiết kế, và phát triển bền vững giúp VinFast trở thành nhân tố tạo đột phá và là thương hiệu toàn cầu đang định hình tương lai của ngành di chuyển điện hóa.

Là nhà sản xuất xe điện duy nhất khánh thành nhà máy tại Thoothukudi, Tamil Nadu trong năm nay, thương hiệu này đã có những bước tiến mạnh mẽ tại thị trường Ấn Độ nhờ chiến lược lấy con người làm trung tâm và lộ trình đầu tư dài hạn. Vì vậy, các giải thưởng 'Nhà sản xuất xe điện của năm' và 'Mẫu xe điện đột phá của năm' dành cho mẫu VF 7 là hoàn toàn xứng đáng”.

Ông Lưu Thanh Tới (giữa), Giám đốc Nhà máy VinFast Ấn Độ, nhận giải “Mẫu xe điện đột phá của năm” cho VinFast VF 7 từ Tiến sĩ Heera Lal (phải), Thư ký Cục Hội nhập Quốc gia, Chính phủ bang Uttar Pradesh và ông Anuj Bhasin (trái), Giám đốc doanh thu, Jagran New Media (Ảnh: VinFast).

Trong quá trình tăng tốc triển khai hoạt động tại Ấn Độ, VinFast tiếp tục xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, tích hợp bán lẻ, trạm sạc, và dịch vụ hậu mãi nhằm đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Với 24 đại lý đang hoạt động tại các thành phố trọng điểm và kế hoạch mở rộng lên 35 đại lý vào cuối năm 2025, VinFast đang tăng cường hiện diện trên toàn quốc, đưa trải nghiệm di chuyển điện cao cấp đến gần hơn với người dùng.

Nền tảng cho sự mở rộng này là nhà máy sản xuất hiện đại của VinFast tại Thoothukudi, Tamil Nadu, với diện tích 160ha. Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ lắp ráp các mẫu VF 6 và VF 7 với công suất ban đầu 50.000 xe mỗi năm, có khả năng mở rộng lên 150.000 xe.

VinFast đã và đang xây dựng hệ sinh thái vững chắc nhằm mang đến trải nghiệm sở hữu trọn vẹn. Hãng hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn nhằm mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt.

Những thỏa thuận hợp tác chiến lược với RoadGrid, myTVS và Global Assure đang góp phần hình thành mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc. Nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, VinFast đã hợp tác với BatX Energies trong lĩnh vực tái chế pin tiên tiến, xây dựng chuỗi giá trị pin tuần hoàn.

Tất cả sáng kiến này phản ánh tầm nhìn của VinFast về một tương lai xanh hơn thông qua những thực hành có trách nhiệm và sáng tạo.

Với tinh thần kiên định theo đuổi sự đổi mới, bền vững, và thiết kế đặt người dùng làm trọng tâm, VinFast cam kết tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các phương tiện di chuyển thân thiện môi trường, góp phần xây dựng tương lai xanh và bao trùm hơn cho ngành ô tô Ấn Độ.

Tìm hiểu thêm về VinFast tại: https://vinfastauto.id/