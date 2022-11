Hyundai Elantra N-Line: hút mắt từ mọi góc nhìn, trang bị hấp dẫn, động cơ là điểm nhấn

Ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 10 vừa qua, Hyundai Elantra 2023 là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt. Xe không chỉ sở hữu nhiều điểm nâng cấp đáng chú ý ở thế hệ mới mà mẫu sedan hạng C này còn được chốt giá bán lẻ đề xuất đủ sức cạnh tranh trong phân khúc.

Đáng chú ý là phiên bản N-Line lần đầu xuất hiện trên Hyundai Elantra 2023, nổi trội hơn bản thường ở hiệu suất, các chi tiết nội ngoại thất, đồng thời đi kèm giá thành hợp lí. Cách tiếp cận này của Hyundai mở ra lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng, tạo thêm "đất diễn" cho dòng sản phẩm truyền thống.

Thay thế cho bản Sport ở đời trước, Hyundai Elantra N-Line 2023 đang là mẫu xe có khả năng vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc (Không tính tới một vài sản phẩm được bán giới hạn hoặc những xe có giá đắt gấp đôi, đắt gấp ba).

Hyundai Elantra N-Line 2023 sở hữu khả năng vận hành ấn tượng nhất phân khúc sedan hạng C nhưng được chốt giá bán chỉ 799 triệu đồng.

Vậy ngoài động cơ mạnh mẽ, Hyundai Elantra N-Line 2023 còn có những điểm hấp dẫn nào khác?

Ngoại thất thu hút mọi ánh nhìn

Ở thế hệ thứ 7 mới nhất, Elantra 2023 lột xác toàn diện với ngoại hình đầy phá cách, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Sensous Sportiness của Hyundai.

Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm K3 - Platform hoàn toàn mới, nhẹ hơn 15% so với thế hệ trước. Kích thước tổng thể của xe có sự thay đổi với chiều dài tăng 55 mm, chiều rộng tăng 44 mm còn chiều cao giảm 4 mm, đem lại một vóc dáng coupe đầy thể thao.

Kích thước tổng thể (D x R x C) của Hyundai Elantra 2023 là 4.675 x 1.825 x 1.430 mm.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền cùng cụm đèn chiếu sáng trước dạng LED, logo N-Line cũng xuất hiện ở khu vực bên trái nhằm phân tách bản hiệu suất cao với bản thường.

Nắp ca-pô có đường gân chữ "V" vát dần về phía cột A, không chỉ đem lại vẻ ngoài "hiếu chiến" hơn cho Elantra mà theo nhà sản xuất, chi tiết này còn đem lại tính khí động học cao với hệ số cản gió đạt 0,28 Cd. Bên cạnh đó, Hyundai Elantra N-Line 2023 còn có hốc gió tạo hình xương cá ở gần cản trước, nổi bật hơn hẳn phiên bản thường.

Ở bên hông, thân xe Elantra 2023 cũng có nhiều đường gân khỏe khoắn vuốt từ phần đầu xe ra đến cụm đèn hậu đem lại cảm giác liền mạch. Khác với các tùy chọn còn lại, bản N-Line của Hyundai Elantra 2023 được trang bị mâm hợp kim 18 inch 2 tông màu thể thao.

Đến với khu vực phía sau, một chi tiết khác khiến Hyundai Elantra N-Line 2023 nổi bật hơn hẳn so với phiên bản thường chính là hệ thống ống xả kép. Bên cạnh đó, cụm đèn hậu LED cũng bắt mắt với dải đèn nối liền tạo thành hình chữ "H".

Thiết kế đuôi sau của Hyundai Elantra N-Line 2023.

Nẹp sườn hoàn thiện vẻ ngoài thể thao cho Hyundai Elantra N-Line 2023.

Cận cảnh cụm đèn hậu LED của Hyundai Elantra 2023.

Thăng hoa cảm xúc từ nội thất

Bước vào bên trong, nội thất của Hyundai Elantra 2023 gây ấn tượng với những trang bị hiện đại và ở phiên bản N-Line, xe có một số chi tiết tạo điểm nhấn phân biệt với phiên bản thường. Đầu tiên, tổng thể nội thất của xe có màu đen nhưng đi kèm với đó sẽ là các đường chỉ thêu màu đỏ, vô lăng 3 chấu bọc da với logo N-Line nằm ở phía dưới.

Tổng thể nội thất của Hyundai Elantra N-Line 2023 tập trung nghiêng nhiều hơn về phía người lái.

Các đường chỉ đỏ nổi bật trên tông màu đen tổng thể.

Vô lăng của Hyundai Elantra N-Line 2023.

Logo N-Line xuất hiện bên dưới.

Là phiên bản hiệu suất cao nên lẫy chuyển số là trang bị không thể thiếu.

Cụm điều khiển bên trái gồm các phím bấm điều chỉnh chức năng như đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng,…

Bên phải điều chỉnh menu, điều khiển hành trình,…

Phía sau vô lăng của xe xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với thiết kế giống với trang bị trên một số mẫu xe gần đây của Hyundai. Nằm ở bên trái bảng đồng hồ là nút bấm điều chỉnh các chế độ lái gồm 3 chế độ lái mặc định là Eco (tiết kiệm), Normal (thông thường), Sport (thể thao) và Smart (thông minh) sẽ chỉ có trên bản N-Line.

Ở khu vực trung tâm là màn hình giải trí dạng cảm ứng đặt nổi, kích cỡ 10,25 inch và tích hợp camera lùi cho độ sắc nét tương đối ổn. Phía bên dưới là bảng điều khiển hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, sấy kính trước/sau cũng như sưởi và làm mát hàng ghế đầu.

Một số trang bị tiện nghi khác cũng đáng chú ý trên Hyundai Elantra N-Line 2023 gồm có sạc không dây chuẩn Qi, kết nối Bluetooth và nhận diện giọng nói, đề nổ nút bấm, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch phía sau vô lăng.

Nút bấm điều chỉnh 4 chế độ lái trên Hyundai Elantra N-Line 2023.

Nút bấm khởi động được đặt ở vị trí táp-lô bên phải vô lăng.

Màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Bảng điều khiển hệ thống điều hòa tự động.

Bên dưới là sạc điện thoại không dây chuẩn Qi cùng cổng sạc USB.

Cần số của Hyundai Elantra N-Line 2023 được bọc da, đục lỗ, đi kèm một số chi tiết mạ crôm trang trí và cũng có đường chỉ đỏ tạo điểm nhấn.

Logo N-Line trên cần số.

Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

Ghế ngồi trên bản N-Line có thiết kế kiểu ghế xe đua với phần cánh ôm vào lưng người ngồi, phần da được đục lỗ nhằm tăng khả năng thoáng khí.

Bảng điều khiển gương chiếu hậu và cửa kính bên phía người lái.

Ghế lái của xe có khả năng chỉnh điện nhưng đáng tiếc rằng ghế phụ chỉ có thể chỉnh cơ, đây cũng là điểm trừ trên một mẫu ô tô có giá gần 800 triệu đồng.

Logo N-Line được thêu lên ghế ngồi.

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2.

Với chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm, hàng ghế thứ 2 của Hyundai Elantra 2023 có không gian ngồi rộng rãi với khoảng để chân thoải mái.

Mạnh mẽ hàng đầu phân khúc

Là phiên bản hiệu suất cao, Hyundai Elantra N-Line 2023 được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L cho công suất tối đa 204 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Trang bị hộp số là loại tự động ly hợp kép 7 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Theo công bố của nhà sản xuất, Hyundai Elantra N-Line 2023 có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 7,7 giây. Những thông số này nổi trội hàng đầu trong phân khúc, hoàn toàn đủ sức mang lại sự phấn khích cho người cầm vô-lăng trong điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Động cơ tăng áp trên Hyundai Elantra N-Line 2023.

Để tối ưu về giá bán, Elantra 2023 chưa được trang bị gói công nghệ Smart Sense như một số xe Hyundai khác. Dù vậy, các công nghệ an toàn trên mẫu sedan hạng C này cũng sở cũng đủ đem lại sự an tâm cho các hành trình, với camera lùi, cảm biến trước/sau, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến áp suất lốp TPMS và 6 túi khí.

Lựa chọn hấp dẫn

Với mức giá 799 triệu đồng cho Hyundai Elantra N-Line 2023, người dùng sẽ nhận được một mẫu xe có thiết kế thể thao, trang bị tiện nghi đầy đủ cùng động cơ có sức mạnh vượt trội trong phân khúc. Sản phẩm là lựa chọn hấp dẫn để "nuông chiều" cảm xúc của những khách hàng khó tính trong thẩm mỹ, yêu thích cảm giác thể thao trong vận hành và muốn tìm kiếm sự khác biệt.

16/11/2022