“Chiến mã” của tay đua MotoGP quá cố được đấu giá, có thể lên tới 8 tỷ đồng

RM Sotheby's, đơn vị đấu giá nổi tiếng trên thế giới với “chuyên môn” là các dòng ô tô cổ, xe hiệu năng cao giới hạn sẽ “lên sàn” một món đồ đặc biệt vào ngày 16/8. Đó là chiếc xe đua Ducati Desmosedici GP08 2008 đầu tiên được tay đua quá cố Nicky Hayden cầm lái.

Chiếc Ducati Desmosedici GP08 2008 dự kiến sẽ được đấu giá trong khoảng giá từ 225.000 USD (quy đổi khoảng 5,9 tỷ đồng) đến 325.000 USD (8,5 tỷ đồng) (Ảnh: RM Sotheby's).

Chiếc xe đua này được lấy lại từ nhà máy của Ducati trong trạng thái đã tháo rời. Sau đó, xe được trang bị bộ khung hoàn toàn mới còn tồn kho, được sản xuất từ năm 2008. Xe tuy có động cơ nhưng phần nhiều chỉ là vỏ, RM Sotheby's cho biết cỗ máy này đã được lắp đặt trục khuỷu hoàn toàn mới nhưng còn thiếu nhiều chi tiết quan trọng để vận hành.

Điểm đặc biệt của chiếc xe này nằm ở nhiều chi tiết, bộ phận đã từng lắp đặt trên các mẫu xe được Nicky Hayden cầm lái, khi thi đấu MotoGP cho Ducati, ví dụ như bình xăng, đường dẫn dầu, vành.... Những chi tiết này sẽ được dán ký hiệu NH, ám chỉ đã từng được sử dụng bởi tay đua người Mỹ.

Chiếc Desmosedici đầu tiên được Nicky Hayden lái thử giữa mùa giải 2008 và 2009 của MotoGP, đánh dấu hành trình mới bên đội đua Ducati Corse sau nhiều năm thi đấu cho HRC (Ảnh: MotoGP).

Theo thông lệ của giải đua, các tay đua thường được lái thử xe của đội đua mới vào cuối mùa giải thi đấu. Do những thủ tục và điều khoản trong hợp đồng với đội đua cũ, Nicky Hayden không thể lái thử xe có nhãn hiệu Ducati trên dàn nhựa, và đó cũng là lý do chiếc xe này được sơn hình cờ Mỹ.

Với những nhà sưu tập dành tình yêu lớn cho thương hiệu Ducati, chiếc xe này sẽ là một món trưng bày khó có thể bỏ qua, đại diện cho một phần lịch sử của hãng xe Ý. Nếu muốn, người mua có thể chi thêm một khoản để phục hồi chiếc xe này đến trạng thái hoạt động, bằng cách sắm thêm các chi tiết động cơ quan trọng, ví dụ như bộ đánh lửa.

Khối động cơ của chiếc Ducati Desmosedici GP08 2008 tạo ra công suất lên tới hơn 250 mã lực, mạnh hơn xe thương mại đời mới của hãng xe Ý như Panigale V4 S 2025 (216 mã lực) (Ảnh: RM Sotheby's).

Được người hâm mộ ưu ái gọi bằng cái tên “The Kentucky Kid”, Nicky Hayden từng thi đấu cho HRC trong giai đoạn 2003-2008. Thành tích đáng nhớ của tay đua người Mỹ này có thể kể đến ngôi vô địch MotoGP mùa giải 2006, đánh bại Valentino Rossi, một “tượng đài” trong làng thể thao hai bánh.

Vụ chuyển nhượng của Hayden từ Honda sang Ducati được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong hành trình MotoGP. Tuy nhiên, tay đua người Mỹ này lại có 5 mùa giải không thành công liên tiếp khi thi đấu dưới màu cờ sắc áo của hãng xe Ý, thậm chí chỉ giành được xếp hạng cao nhất là vị trí thứ 7 ở năm 2010.

Nicky Hayden sinh năm 1981, anh đã tham gia các giải đua chuyên nghiệp kể từ khi còn rất trẻ (Ảnh: MotoGP).

Sự nghiệp của Nicky Hayden dần đi xuống sau khi rời Ducati, chuyển sang đội đua Aspar Honda ở mùa giải 2014-2015. Nhưng tại thời điểm này, “sân chơi” MotoGP đang thuộc những cái tên “đình đám” đến từ đội đua Yamaha và Honda như Valentino Rossi, Jorge Lorenzo và Marc Marquez.

Tháng 5/2017, Nicky Hayden đã qua đời vì chấn thương não nghiêm trọng, do bị ô tô đâm trúng khi đang đạp xe tại Ý.