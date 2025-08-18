Quang cảnh trong "chợ tình" náo nhiệt nhờ bà mối mát tay tìm mối kết đôi

Trong công viên giải trí ở thành phố cổ Khai Phong (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), hàng trăm người trẻ đứng chen nhau, lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời của "bà mối Vương" - nhân vật do bà Triệu Mai, 62 tuổi, hóa trang.

Dưới sự cổ vũ của đám đông, một chàng trai bước lên sân khấu chia sẻ rằng, mối tình trước tan vỡ vì không có thời gian dành cho nhau. Bà mối liền trấn an: “Giờ con đã gặp người trong mộng ở đây, chắc chắn sẽ có thời gian thôi”. Câu pha trò khiến đám đông reo hò ầm ĩ.

“Bà mối Vương” Triệu Mai được coi là một trong những bà mối nổi tiếng mát tay với những buổi mai mối thu hút hàng trăm du khách tới xem (Ảnh: The Guardian).

Bà Triệu Mai đã đóng vai “bà Vương mai mối” suốt 8 năm. Từ năm 2023, các video làm mai mối được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội khiến danh tiếng bà mối 62 tuổi bắt đầu nổi tiếng. Từ chỗ chỉ có vài trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, đến nay số người theo dõi trang cá nhân của "bà mối" này tăng vọt lên hơn 7 triệu.

Khán giả đến đây phần lớn là các gia đình muốn tìm chỗ vui chơi cho con trong kỳ nghỉ hè, du khách tới thư giãn trải nghiệm. Song khoảng 1/5 người trong số họ đến công viên "chợ tình" để tìm bạn đời.

“Tôi không muốn sống độc thân cả đời”, Vương Mạnh Gia, 18 tuổi, chia sẻ sau một lần được mai mối nhưng bất thành.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, bà Triệu Mai đã hồi sinh hình ảnh bà mối thường xuất hiện ở làng quê thuở trước. Vai trò của những bà mối đang dần mai một khi nhiều người trẻ quen nhau qua mạng xã hội, giới thiệu từ người thân.

Người xem hào hứng quay lại những video mai mối hài hước của bà mối (Ảnh: The Guardian).

Đến nay, thị trường mai mối tại Trung Quốc có xu hướng nở rộ với đủ dịch vụ từ chính quyền địa phương đến các doanh nghiệp, nhưng xu hướng kết hôn ở thành phố ngày càng suy giảm.

Điều này khiến công việc mai mối ngày càng khó khăn.

Dù chương trình của bà mối Triệu Mai luôn chật kín khán giả, tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc lại rơi xuống mức thấp kỷ lục và được xem là khủng hoảng quốc gia. Năm 2024, tỷ lệ đăng ký kết hôn giảm 20%, chỉ còn hơn 6 triệu ca, thấp hơn nhiều so với 7,7 triệu ca vào năm 2023. So với một thập kỷ trước, số cặp đôi cưới nhau hàng năm đã giảm một nửa.

Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở nhóm phụ nữ thành thị có học vấn cao. Theo phân tích của giáo sư Vương Phong (Đại học California, Irvine, Mỹ), hơn 40% phụ nữ thành thị trong độ tuổi 25-29 chưa từng kết hôn. Trong khi vào năm 2000 con số này chỉ là 9%.

Một phần nguyên nhân đến từ hiện tượng dân số già hóa. Chính sách một con kéo dài nhiều thập kỷ tại Trung Quốc (chấm dứt từ năm 2016) khiến lực lượng trong độ tuổi kết hôn ngày càng ít dần. Hiện rất nhiều phụ nữ sống tại thành thị, có học thức, không coi hôn nhân hay làm mẹ trở thành điều tất yếu để có cuộc đời trọn vẹn.

Giới lãnh đạo Trung Quốc lo ngại tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Ngay cả những người lập gia đình cũng ngày càng từ chối sinh con.

Số liệu thống kê cho thấy, phụ nữ Trung Quốc cho rằng việc nuôi dạy con quá tốn kém và cạnh tranh cao. Năm ngoái, tỷ suất sinh tại Trung Quốc chỉ đạt 6,77 trẻ/1.000 dân, nhỉnh hơn mức thấp kỷ lục 6,39 của năm 2023 nhưng vẫn giảm mạnh so với 10 năm trước.

Để cải thiện điều này, chính quyền đã đưa ra hàng loạt chính sách khuyến khích kết hôn và sinh con. Năm nay, chính phủ công bố trợ cấp nuôi con 3.600 nhân dân tệ (khoảng 13,1 triệu đồng) mỗi năm cho đến khi trẻ 3 tuổi. Nhiều tỉnh còn thưởng tiền hoặc cho thêm ngày nghỉ với các cặp mới cưới. Nhưng nhiều phụ nữ cho rằng từng đó là chưa đủ.

Quang và chị gái tới công viên giải trí ở Khai Phong để xem mai mối (Ảnh: The Guardian).

Áp lực kết hôn không chỉ đè nặng lên phụ nữ. Trương Hồng Quang, 21 tuổi, quê Sơn Đông, theo chị gái tham dự buổi làm mai mối của "bà mối Vương". Ngoài tâm trạng háo hức, hai chị em cùng nhau thuê đồ hóa trang, mang cảm giác được hóa thân vào những nhân vật thời xưa.

Nhưng hôm sau, anh phải trở về quê đi xem mắt theo sắp đặt của cha mẹ. Quang cho biết, cha mẹ ở quê đã thuê người mai mối để tìm đối tượng phù hợp cho con mình. Trong khi đó, anh thừa nhận chỉ thích sống một mình cùng chó, mèo.

Chị gái Quang, 24 tuổi, là giáo viên bộ môn pilates, cũng từng nhiều lần bị cha mẹ ép đi xem mắt nhưng đều thất bại. Cô gái tiết lộ không muốn vội vã tìm bạn đời. Nếu có thể, cô muốn sống độc thân.

“Tôi không vội tìm bạn đời”, cô chia sẻ, “Nếu có thể tránh kết hôn, tôi sẽ chọn không kết hôn”.