Xe Hàn vẫn nắm giữ phân khúc này, “điểm sáng” trong bối cảnh thất thế

Trong tháng 7, toàn bộ các sản phẩm thuộc phân khúc xe đô thị hạng A (gầm thấp) đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng so với tháng trước. Đáng chú ý, Toyota Wigo không còn là cái tên “hút khách” nhất nhóm xe này, dù doanh số được cải thiện 11,7% so với trước đó, đạt 219 chiếc.

Tháng 6 là lần thứ 3 Toyota Wigo bán vượt Hyundai Grand i10, kể từ khi quay trở lại Việt Nam vào năm 2023. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật Bản không thể duy trì vị thế (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vị trí số 1 quay trở lại với Hyundai Grand i10, với kết quả bán hàng tăng 37,7% so với tháng 6, đạt 263 xe. Kia Morning vẫn là mẫu xe “kén khách” nhất phân khúc xe đô thị hạng A, đồng thời góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất việt Nam trong tháng 7.

Sau 7 tháng đầu năm 2025, lũy kế doanh số của Hyundai Grand i10 vẫn đang dẫn đầu phân khúc xe đô thị hạng A (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong tháng 7, Hyundai Grand i10 không còn được nhà sản xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Bù lại, phía đại lý vẫn có nhiều ưu đãi kích cầu cho mẫu xe này, trong khi Toyota Wigo không có khuyến mại cạnh tranh.

Sự thống trị của Hyundai Grand i10 tại phân khúc xe đô thị hạng A có thể xem là “điểm sáng” của các mẫu ô tô Hàn Quốc, trong bối cảnh thất thế. Từ khi bước sang năm 2025, những sản phẩm đến từ xứ sở kim chi không còn giữ được sức tiêu thụ tốt trong các phân khúc cạnh tranh.

Trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy hàng tháng, xe Hàn thường xuyên “vắng bóng”. Theo lý giải của giới chuyên gia, một trong những yếu tố khiến xe Hàn không còn được ưa chuộng có thể đến từ sự bùng nổ của các dòng xe điện.

VinFast VF 3 đang là mẫu ô tô giá rẻ (299 triệu đồng) bán chạy nhất thị trường, với tổng cộng 26.223 chiếc được tiêu thụ sau 7 tháng đầu năm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự thay đổi các dòng xe Nhật Bản cũng làm “cán cân” cạnh tranh chuyển biến. Trong vài năm gần đây, các sản phẩm đến từ xứ sở hoa anh đào dần chú trọng hơn về thiết kế và hàm lượng trang bị, kết hợp với giá bán cạnh tranh làm ô tô Hàn Quốc mất đi lợi thế vốn có.

Xu thế trên chưa đến với phân khúc xe đô thị hạng A. Hyundai Grand i10 vẫn "hút khách" hơn Toyota Wigo nhờ những lợi thế nhất định (Ảnh: TC Motor).

Toyota Wigo (405 triệu đồng) đã có thiết kế bắt mắt hơn, đồng thời nổi bật hơn Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) và Kia Morning (349-424 triệu đồng) ở tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nhưng bù lại, Grand i10 vẫn có hàm lượng tiện nghi tốt hơn đối thủ Nhật Bản.

Nội thất của Hyundai Grand i10 (Ảnh: TC Motor).

Bên cạnh đó, Hyundai Grand i10 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc này có hai kiểu dáng: hatchback và sedan. Biến thể sedan vẫn thu hút được sự quan tâm của những người dùng ưu tiên tiêu chí cốp rộng ở một mẫu xe giá rẻ.