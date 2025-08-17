Lái xe nâng bất cẩn, cả nhà máy xe điện ngập nước, phải dừng hoạt động

Sự việc xảy ra cách đây vài tháng, toàn bộ dây chuyền sản xuất buộc phải dừng lại khi một công nhân lái xe nâng vô tình đâm vào đường ống nước phía trên, khiến nước tràn khắp nhà máy của Rivian ở Normal, Illinois, Mỹ.

Trong một video TikTok được cho là do chính người lái xe nâng đăng tải, người này thừa nhận lúc đó đang trong tình trạng không tỉnh táo và đeo tai nghe nghe nhạc.

Đoạn video cho thấy tài xế lùi xe nâng dọc theo dây chuyền, nhưng không nhận ra rằng chiều cao xe quá lớn trong khi đường ống nước màu đỏ phía trên lại hơi thấp. Phần đầu xe nâng đã đập mạnh vào ống, khiến nó vỡ toác và nước phun tung tóe khắp nhà xưởng.

Camera an ninh ghi lại cảnh nước tràn xuống sau khi xe nâng đâm vào đường ống tại nhà máy Rivian (Nguồn video: Tiktok).

Theo lời tài xế, người có tên tài khoản TikTok là “deryiooo”, dây chuyền phải dừng hoạt động, và nhiều nhân viên khác phải lao vào dọn dẹp. Người này cho biết mình không bị đuổi ngay sau vụ việc, chỉ phải làm báo cáo sự cố.

Tuy nhiên, vài tháng sau, anh chính thức bị mất việc ở Rivian. Cùng thời điểm đó, anh còn nhận được một bức thư thông báo vụ việc đã gây thiệt hại 457.345 USD cho nhà máy.

Một số bình luận trên mạng cho rằng vụ việc diễn ra ở bộ phận pin của nhà máy Rivian và tai nạn tương tự đã xảy ra ít nhất hai lần trước đó. Người lái xe nâng có thể đã đâm vào đường ống phía trên 2-3 lần.