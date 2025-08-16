Tesla Model 3+ đi được 830 km/lần sạc, giá quy đổi hơn 900 triệu đồng

Sau khi lộ diện qua dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Tesla Model 3+ đã được mở bán chính thức tại quốc gia đông dân thứ nhì trên thế giới.

Hãng gọi phiên bản mới là Long Range RWD (dẫn động cầu sau, tầm hoạt động kéo dài), giá bán 269.500 nhân dân tệ (tương đương 946 triệu đồng) nằm giữa phiên bản RWD (235.500 nhân dân tệ) và Long Range AWD (285.500 nhân dân tệ).

Đáng chú ý, phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc đầy của Model 3+ lên đến 830km (chuẩn CLTC của Trung Quốc), “khủng” nhất dải sản phẩm Tesla tại Trung Quốc. Đây cũng là con số ấn tượng trên thị trường ô tô điện ở đất nước Đông Á.

Tầm hoạt động tối đa của Model 3+ vượt các phiên bản còn lại lên đến 196km (Ảnh: Tesla).

Nhà sản xuất giữ kín thông tin chi tiết về bộ pin. Theo MIIT, phiên bản mới sử dụng pin NMC 78,4kWh do LG cung cấp, giống hệt phiên bản Long Range AWD và hơn hẳn loại LFP 62,5kWh trên bản RWD. Với mức nhận sạc DC cực đại 250kW, người dùng chỉ cần 15 phút nạp năng lượng để đi thêm 282km.

Model 3+ tăng tốc 0-100km/h mất 5,2 giây nhờ vào một mô-tơ điện 302 mã lực dẫn động cầu sau, nhanh hơn bản RWD mạnh 260 mã lực gần 1 giây. Vận tốc giới hạn điện tử 200km/h.

Hầu hết các thông số nêu trên tương đồng với phiên bản Long Range RWD đã ra mắt thị trường Đức vào cuối năm ngoái. Khác biệt duy nhất nằm ở tầm hoạt động tối đa 702km theo tiêu chuẩn đo đạc WLTP khắt khe hơn.

Đều đi được 830km, Model 3+ đắt hơn đối thủ Xiaomi SU7 Pro gần 25.000 nhân dân tệ (khoảng 88 triệu đồng) (Ảnh: C&D).

Model 3 dài 4.720mm, rộng 1.848mm và cao 1.442mm, trục cơ sở 2.875mm nhỉnh hơn Toyota Camry 25mm. Bên cạnh khoang hành lý rộng 594 lít phía sau, xe có cốp trước 88 lít.

Ở đợt facelift đầu tiên, mẫu sedan nhà Tesla sở hữu đầu lẫn đuôi xe hiện đại và thanh thoát hơn, góp phần hạ hệ số cản gió xuống 0,219 Cd - thấp hơn cả Porsche Taycan (0,22 Cd). Toàn bộ cửa sổ dùng kính cách âm hai lớp, cải thiện độ yên tĩnh của khoang xe.

Nhà sản xuất cũng tinh chỉnh hệ thống treo một cách đáng kể, mang tới trải nghiệm vận hành ổn định hơn. La-zăng 18 hoặc 19 inch, tùy vào sở thích của khách hàng.

Nội thất hoàn thiện cao cấp và chỉn chu hơn trước, đồng thời tối giản ngày càng “cực đoan”. Mọi thông tin và chức năng - bao gồm thao tác chuyển số - tập trung vào màn hình cảm ứng 15,4 inch đi kèm tính năng ra lệnh bằng giọng nói và 9 loa thường.

Tài xế phải kích hoạt xi-nhan và gạt mưa thông qua nút cảm ứng trên vô-lăng (Ảnh: C&D).

Một số tiện nghi nổi bật bao gồm hai sạc không dây, cổng USB-C 65W, hàng ghế trước chỉnh điện có thông gió/sưởi ấm, hàng ghế sau có sưởi ấm, đèn viền nội thất, trần kính toàn cảnh cản tia UV và cách nhiệt...

Khách hàng có thể chi tiền để nâng cấp Autopilot lên cấp độ nâng cao hoặc thông minh (FSD - Tự hành toàn phần). Tất cả các tính năng trợ lái tiên tiến làm việc dựa theo 8 camera xung quanh xe thay vì radar hoặc cảm biến LiDAR.

Màn hình cảm ứng 8 inch cho phép người ngồi sau chỉnh điều hòa, xem phim trên Netflix hay cả chơi game (Ảnh: C&D).

Ngoài bổ sung phiên bản, Tesla còn cải tiến Model 3 bản High Performance AWD cao cấp nhất với thời gian tăng tốc 0-100km/h chỉ 3,1 giây và phạm vi di chuyển tăng nhẹ lên 647km. Giá bán giữ nguyên ở 339.500 nhân dân tệ (khoảng 1,19 tỷ đồng).

Đây là nước đi bắt buộc của Tesla trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc như Xpeng, Nio hay đặc biệt là Xiaomi gây sức ép bằng sản phẩm có cấu hình ngang ngửa nhưng rẻ hơn. Trong tháng 7, doanh số của Model 3 đạt 9.851 xe, giảm 40,8% so với tháng trước và kém xa mức 24.410 xe của Xiaomi SU7.

Hồi cuối tháng 7, hãng xe Mỹ thông báo số lượng Model 3 đến tay khách hàng đã vượt mốc 3 triệu chiếc, tức trung bình 1,5 phút có một xe tìm thấy chủ nhân.