Ông Nguyễn Văn Được dự Đại hội Đảng bộ phường đông dân nhất TPHCM

Ngoài ra, đại hội còn có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (nguyên Bí thư Thành ủy Dĩ An); ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM (nguyên Bí thư Thành ủy Dĩ An) cùng các lãnh đạo qua nhiều thời kỳ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An (Ảnh: Xuân Đoàn)

Phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Dĩ An, phường An Bình, một phần phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Phường Dĩ An mới rộng 21,375km2, dân số 227.817 và là phường có dân số đông nhất TPHCM sau sáp nhập.

Phường Dĩ An hiện có nhiều khu công nghiệp lớn như: KCN Sóng Thần, KCN Tân Đông Hiệp A, KCN Bình Đường và là địa phương đi đầu trong công tác di dời KCN ra khỏi khu dân cư để mở rộng không gian sống, nhường đất cho nhà ở (di dời KCN Bình Đường).

Phát biểu báo cáo tại đại hội, bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Dĩ An, An Bình và Tân Đông Hiệp là 3 phường độc lập, trực thuộc Thành ủy Dĩ An, Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, báo cáo tại đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn).

Giai đoạn vừa qua, 3 phường Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, gây tổn thất nặng nề về kinh tế, xã hội, sức khỏe và tính mạng của người dân. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các phường nói trên đã nhanh chóng ổn định tình hình, triển khai đồng bộ và đạt “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó gặt hái nhiều thành công, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển mạnh; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy phường Dĩ An tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khai thác tiềm năng, lợi thế, quyết tâm xây dựng phường Dĩ An phát triển thông minh, văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Dĩ An tiếp tục chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với các hành lang giao thông kết nối liên vùng, xây dựng và phát triển đô thị bền vững theo hướng thông minh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ phường Dĩ An đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Được, Bình Dương, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An là 4 tỉnh nằm trong tâm dịch Covid-19 nặng nề nhất, bị tàn phá nặng nề về sức khoẻ, tinh thần của người dân và những thành tựu kinh tế đã đạt được trước đó.

Sau dịch, toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong đó có phường Dĩ An đã lao vào khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tập trung phát triển kinh tế, góp phần quan trọng cho sự khôi phục, phát triển kinh tế của đất nước.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM đã gợi ý thêm 5 điểm để Đảng bộ phường Dĩ An quan tâm: Một là tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch; hai là nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ba là phát triển kinh tế đi đôi với quy hoạch đô thị bền vững, xây dựng phường Dĩ An văn minh, hiện đại, nghĩa tình; bốn là nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; năm là giữ vững an ninh - trật tự.