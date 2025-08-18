Vượt ẩu, ô tô con "kê mình" vào đầu xe tải nên bị đâm xoay 180 độ

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 12/8 trên quốc lộ 7A, đoạn qua xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An.

Video do camera hành trình của xe tải chạy phía sau ghi lại cho thấy, dù không đủ điều kiện an toàn nhưng chiếc ô tô con vẫn nhiều lần chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt.

Ngay cả khi xe tải phía sau liên tục nhấn còi cảnh báo và đang vượt lên, chiếc ô tô con vẫn cố di chuyển sang làn ngược chiều để vượt, nên đã bị xe tải đâm xoay 180 độ.

May mắn là không có thương vong trong vụ va chạm này (Nguồn video: OFFB).

Video cho thấy có vẻ như tài xế ô tô con đã tính toán tốc độ và khoảng cách không chuẩn, không đủ điều kiện an toàn nhưng vẫn 3 lần chạy lấn sang làn đường ngược chiều để cố vượt các xe phía trước. Và quyết định sai lầm đó đã khiến tài xế xe con phải trả giá.

"Tốc độ không đủ, tay lái non thì thôi đừng cố vượt làm gì. Lúc xe tải phía sau rúc còi như vậy mà tài xế xe con vẫn cố vượt bằng được thì chịu rồi, may mà người không sao. Tình huống này phải xe khoẻ, tài cứng mới vượt được, vì các xe phía trước chạy khá sát nhau, cần vượt dứt khoát. Nhưng nói chung là không nên cố vượt nhiều xe cùng lúc nhau vậy", tài khoản Đức Tiến bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Tuấn Huy đồng tình: "Hai bác tài đều cố chấp. Bên xe tải thấy xe con loi choi mấy lần định vượt thì thôi nhường cho người ta vượt trước đi, bác lại còn cố hơn thua làm gì, nhấn còi liên tục dễ khiến các tay lái non cuống, xử lý thiếu chính xác".

Tài khoản Phương Thanh nêu ý kiến: "Xe tải đang vượt trên đường không cấm vượt, xe con bám vạch vàng và vượt lên nằm vị trí bên phải xe đang vượt là xe tải. Như vậy là xe con đang cản trở xe tải xin vượt, không quan sát phía sau và gây tai nạn. Xe tải vượt trong tình huống này cũng không an toàn, vì đường hẹp, các xe phía trước chạy sát nhau".