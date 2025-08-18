Tiêu thụ xe điện tăng mạnh trên toàn cầu, Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn

Dữ liệu mới nhất do công ty nghiên cứu thị trường và chuỗi cung ứng xe điện Rho Motion tổng hợp cho thấy xe điện ngày càng phổ biến tại hầu hết các khu vực thị trường lớn trên thế giới.

Tại Mỹ, sức tiêu thụ xe điện đang gặp lực cản lớn. Thuế quan, việc các chương trình ưu đãi sắp kết thúc và định kiến của người tiêu dùng đã khiến đà tăng trưởng chững lại. Dù vậy, doanh số xe điện nhìn chung vẫn cao hơn năm 2024 (bao gồm cả xe thuần điện và xe hybrid sạc ngoài - PHEV).

Dẫn đầu tiêu thụ xe điện toàn cầu là thị trường Trung Quốc và châu Âu (Ảnh: Carscoops).

Theo dữ liệu của Rho Motion, trong 7 tháng đầu năm, doanh số xe điện toàn cầu tăng 27% so với cùng kỳ 2024. Tổng cộng đã có 10,7 triệu xe điện được bán ra, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc (6,5 triệu xe), tăng 29%. Tại châu Âu, doanh số tăng 30%, đạt 2,3 triệu xe. Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng khiêm tốn nhất - chỉ 2%, với 1 triệu xe bán ra. Các thị trường còn lại trên thế giới có mức tăng trưởng 42%, đạt 0,9 triệu xe.

Về nguyên nhân tăng trưởng chậm ở khu vực Bắc Mỹ, Rho Motion nhận định: “Đà tăng trưởng tại Bắc Mỹ trong năm 2025 vẫn khá yếu, khi Mỹ đối mặt với những rào cản về chính sách và Canada cũng ghi nhận sự chững lại”.

Rho Motion dự báo nhu cầu tại Mỹ có thể tăng ngắn hạn trước thời điểm kết thúc ưu đãi thuế tiêu dùng IRA vào tháng 9, nhưng sau đó, nhiều khả năng sẽ sụt giảm. Dù có sự khác biệt giữa các khu vực, xu hướng chung trong năm 2025 vẫn là tỷ lệ chuyển đổi sang xe điện tăng mạnh.

Tuy vậy, thị trường cũng có những dấu hiệu giảm tốc. Tại Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, doanh số tháng 7 giảm 13% so với tháng 6. Hiện chưa rõ điều này có liên quan đến các chương trình trợ giá hay không. Nhìn chung, ngoài Mỹ, hầu hết các thị trường đều ghi nhận sự cởi mở hơn của người tiêu dùng đối với công nghệ xe điện và xe hybrid.