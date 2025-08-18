Nga đổi chiến thuật áp sát Pokrovsk, Ukraine gấp rút điều robot ra trận

Pokrovsk vẫn là điểm nóng ở mặt trận Donetsk (Ảnh: Reuters).

Euromaidan Press đưa tin, tại Pokrovsk, Nga đã bất ngờ mở rộng mũi đột phá ở sườn phía đông, áp sát tuyến phòng thủ mới của Ukraine ở Donbas về phía tây bắc trước khi lực lượng Kiev kịp triển khai quân ứng phó.

Với lỗ hổng mà Nga đã mở ra trên phòng tuyến ở khu vực, Bộ chỉ huy Ukraine chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để xoay chuyển tình hình bằng cách tái triển khai đơn vị tinh nhuệ hàng đầu, lữ đoàn Azov, cùng các robot chiến đấu ra tiền tuyến.

Sau đợt tập kích ban đầu ở sườn phía đông, nhiều ý kiến dự đoán cho rằng quân Nga sẽ lặp lại chiến thuật Avdiivka, nhằm vây bọc Pokrovsk từ hướng đông bằng cách siết chặt dần 2 cánh.

Thay vào đó, các chỉ huy Nga đã thực hiện một bước đi táo bạo hơn: họ phát hiện một đoạn tuyến phòng thủ Ukraine mỏng lực lượng ở phía bắc và lập tức tấn công trước khi Kiev kịp gia cố.

Mũi đột phá này không chỉ đe dọa Pokrovsk mà còn nhắm vào việc phá vỡ tuyến phòng thủ mới xây dựng ở Donbass, hệ thống nhiều lớp gồm hào, điểm kiên cố và vật cản tự nhiên nhằm cầm chân đối thủ để UAV và lực lượng cơ động có thể phản ứng.

Trong vài ngày, Nga đã tiến từ Shakhove đến Dobropillia, sử dụng chiến thuật thâm nhập qua các dải rừng. Chỉ trong 3-4 ngày, họ đã đột phá sâu gần 13km, vượt qua cả tuyến công sự Kiev đã được xây dựng nhưng chưa kịp bố trí quân.

Hiện tại, lực lượng Nga tìm cách củng cố vị trí gần Novovodiane, áp sát tuyến đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk. Bước tiến của Nga diễn ra trong lúc Ukraine thiếu nhân lực để ứng phó.

Điều đó dẫn tới công sự đã được Kiev xây dựng xong nhưng thiếu người tiếp quản, trong khi hệ thống phản ứng tổng hợp (UAV, pháo binh, không quân) không kịp triển khai để chặn đà tiến công.

Ukraine gấp rút phản ứng

Cục diện mặt trận (Ảnh: Euromaidan Press).

Từ tuần trước, lữ đoàn Azov, một trong những đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, đã được điều động tới Pokrovsk để giữ vững phòng tuyến.

Lữ đoàn Azov muốn Ukraine mở một đợt tập kích gọng kìm để ngăn mũi tiến công của Nga. Tuy nhiên, cuộc phản công như vậy cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bởi nhiều khả năng Nga đã tính đến và đặt sẵn trận địa để đối phó. Nhưng nếu Ukraine không hành động và để Nga đào công sự thành công, việc tập kích sau này sẽ còn thách thức hơn.

Để đối phó với tình trạng thiếu binh sĩ, Lữ đoàn cơ giới số 93 của quân đội Ukraine đã được hỗ trợ bởi các robot chiến đấu mặt đất gắn súng.

Một tuần sau khi Ukraine nhận thấy phía Nga đang xâm nhập vào khu vực, robot đã bắt đầu được đưa ra tiền tuyến.

Quan sát thấy những đoạn chiến tuyến trống trải, Nga đã đưa mũi tấn công chọc sâu, rồi hướng về Dobropillia, ngôi làng nằm cách Pokrovsk 16km về phía Bắc và nằm trên tuyến đường T0515, một trong hai tuyến tiếp vận chính vào thành phố.

Trong nỗ lực ngăn chặn Nga, các robot Ukraine đã làm các nhiệm vụ mà binh sĩ không thể đảm nhận, với mức độ rủi ro và nguy hiểm cao nhất.

Tuy nhiên, việc vận hành xe chiến đấu không người lái (UGV) vẫn cần con người. Điểm khác biệt là đội ngũ này có thể điều khiển từ xa qua sóng radio hoặc cáp quang ở vị trí cách xa chiến sự, an toàn hơn so với trực tiếp đối đầu.