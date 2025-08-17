Nổi bật tuần qua: Xe con bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe tải ngược chiều

Xe con bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe tải chạy ngược chiều

Không hiểu vì lý do gì, chiếc xe con đã bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào chiếc xe tải gắn camera hành trình. Không loại trừ khả năng tài xế xe con đã ngủ gật trong tình huống này.

Sự việc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (cũ).

Xe con bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe tải chạy ngược chiều (Video: Hà Tú).

Người đàn ông chạy xe máy tạt đầu ô tô, suýt dẫn đến va chạm

Người đàn ông điều khiển xe máy đã chuyển hướng ngay trước mũi ô tô, tạo nên một tình huống tạt đầu hết sức nguy hiểm suýt dẫn đến va chạm.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người đàn ông chạy xe máy tạt đầu ô tô, suýt dẫn đến va chạm (Video: Otosaigon).

Ô tô đi ngược chiều trên làn khẩn cấp

Tài xế chiếc Kia Cerato đã chạy ngược chiều trên làn khẩn cấp và dường như đang tìm cách quay đầu xe khi nhận ra mình đang đi sai đường.

Ô tô đi ngược chiều trên làn khẩn cấp (Video: Văn hóa giao thông).

Giành đường với ô tô, xe máy ngã ra ngay trước mũi xe tải

Người đàn ông đi xe máy chở theo người phụ nữ và con nhỏ ngồi sau đã có tình huống giành đường với ô tô khi đang chuyển hướng, khiến cả người và xe bị ngã ra ngay trước mũi chiếc xe tải chạy cùng chiều.

May mắn xe tải đang di chuyển chậm trong tình huống này nên tài xế kịp thời phanh lại, tránh xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Giành đường với ô tô, xe máy ngã ra ngay trước mũi xe tải (Video: Giao thông văn minh).

Bán tải chuyển làn ẩu, tạt đầu ô tô chạy cùng chiều

Tài xế chiếc xe bán tải đã có tình huống chuyển làn ẩu, suýt tạt đầu chiếc ô tô gắn camera hành trình chạy cùng chiều.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Bán tải chuyển làn ẩu, tạt đầu ô tô chạy cùng chiều (Video: OFFB).

Tai nạn giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Dù đi qua ngã tư, tài xế ô tô lẫn cặp đôi đi xe máy đều không giảm tốc độ để quan sát. Một vụ va chạm mạnh giữa hai phương tiện là điều khó tránh khỏi.

Tai nạn giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư (Video: OFFB).

Tài xế xe giường nằm vượt ẩu, xem thường tính mạng của hành khách

Dù đoạn đường hẹp và đông phương tiện, tài xế chiếc xe khách giường nằm vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, suýt dẫn đến một vụ tai nạn đối đầu. Kiểu vượt bất chấp của tài xế xe giường nằm cho thấy người này xem thường tính mạng của chính mình lẫn các hành khách.

Tài xế xe giường nằm vượt ẩu, xem thường tính mạng của hành khách (Video: Văn minh giao thông).

2 nữ sinh qua đường như chỗ không người, suýt trả giá đắt trước mũi xe tải

2 nữ sinh chở nhau bằng xe đạp điện băng qua đường mà không quan sát phía sau, buộc tài xế xe tải phải phanh gấp để tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng.

2 nữ sinh qua đường như chỗ không người, suýt trả giá đắt trước mũi xe tải (Video: Otofun).

Tài xế vừa lái xe, vừa dán chặt mắt vào điện thoại

Tài xế chiếc Honda CR-V vừa lái xe vừa dán chặt mắt vào điện thoại, thay vì nhìn đường. Ngay cả khi đi qua đoạn đường giao nhau, người này vẫn không hề ngước mắt lên để quan sát.

Tài xế vừa lái xe, vừa dán chặt mắt vào điện thoại (Video: Camera giao thông).

Tài xế ô tô chuyển làn như chỗ không người

Dù đoạn đường đông, tài xế chiếc Mitsubishi Xpander vẫn có tình huống chuyển làn cắt mặt hàng loạt phương tiện hết sức nguy hiểm.