Amway Việt Nam 6 năm đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Với chủ đề năm 2025 “Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ”, HR Asia Awards ghi nhận những tổ chức có khả năng thích ứng linh hoạt, quản lý hiệu quả sự đa dạng thế hệ, đồng thời tạo điều kiện để từng cá nhân, dù ở bất kỳ độ tuổi nào đều được lắng nghe, phát triển và đóng góp. Không chỉ tôn vinh nỗ lực nâng cao trải nghiệm làm việc, HR Asia Awards 2025 còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên, góp phần định hình nên một văn hóa doanh nghiệp bền vững và nhân văn.

“Tại Amway, chúng tôi truyền cảm hứng để mọi người sống trọn tiềm năng của mình, trở thành một phần của đại gia đình toàn cầu, nơi mọi người luôn đồng hành, cùng nhau trưởng thành và được trao quyền để tỏa sáng. Văn hóa ấy của tổ chức được dẫn dắt bởi nguyên tắc cơ bản và hành vi thể hiện giá trị cốt lõi, được tích hợp sâu vào các quy trình trọng yếu như đánh giá hiệu suất, phát triển năng lực lãnh đạo, ghi nhận và tưởng thưởng”, đại diện thương hiệu cho hay.

Đây là lần thứ 6 Amway Việt Nam được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Ảnh: Amway).

Song song đó, đại diện Amway cho biết, đơn vị cũng tập trung đầu tư và triển khai các chương trình phát triển con người toàn diện với nhiều sáng kiến nổi bật như: Cổng thông tin học tập đa nền tảng mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa, Lễ hội Học tập (Learning Festival) lan tỏa tinh thần học hỏi liên tục, và các chương trình đào tạo Lãnh đạo Tiềm năng và Tài năng khu vực APAC nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa vững mạnh cho tương lai.

Với 65% lực lượng lao động là nữ và 80% nữ giới giữ vai trò lãnh đạo cấp cao, cùng đội ngũ nhân viên trải rộng trên các thế hệ Gen X, Y, Z, Amway Việt Nam đã và đang thể hiện rõ cam kết trong việc xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và lấy con người làm trung tâm. Tại đây, mọi cá nhân không phân biệt giới tính, tuổi tác hay xuất thân đều được tôn trọng, an toàn và tự do bày tỏ quan điểm.

Amway không ngừng triển khai các chính sách và thực hành thiết thực nhằm đảm bảo sự phát triển công bằng và toàn diện cho từng nhân viên. Tiếng nói nội bộ được xem là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Đại diện Amway Việt Nam tại buổi lễ vinh danh (Ảnh: Amway).

Thông qua các kênh giao tiếp minh bạch như chương trình “Ask Me Anything”, các buổi đối thoại mở và hệ thống khảo sát định kỳ, mọi ý kiến đều được lắng nghe và phản hồi nghiêm túc. Đồng thời, kênh phản ánh bảo mật EthicsPoint cũng giúp nhân viên an tâm lên tiếng khi cần thiết góp phần kiến tạo một môi trường làm việc tích cực, trung thực, cởi mở và đáng tin cậy.

Chương trình đánh giá hiệu suất và phát triển năng lực cá nhân hàng quý không chỉ là công cụ quản trị nhân sự, mà còn là không gian trao đổi cởi mở giữa cấp quản lý và nhân viên. Tại đây, mỗi cá nhân đều được hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển riêng, gắn với những mục tiêu rõ ràng, cụ thể và thực tế.

Tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa các thành viên chính là yếu tố làm nên điểm số GROUP 4.69/5 ấn tượng trong khảo sát HR Asia Awards 2025 phản ánh môi trường làm việc nơi tinh thần cộng tác, kết nối và sẻ chia luôn được đề cao tại Amway Việt Nam.

Trong những năm qua, Amway không ngừng đầu tư vào các hoạt động xây dựng văn hóa nội bộ, tiêu biểu là các chuyến du lịch gắn kết toàn công ty tại nước ngoài: Hàn Quốc (2022), Singapore và Malaysia (2024), Thượng Hải - Trung Quốc (2026). Những hành trình này không chỉ mang lại trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp phá vỡ khoảng cách giữa các phòng ban, tạo nền tảng cho sự phối hợp hiệu quả trong công việc.

Bên cạnh đó, chương trình Better, Healthier You cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết nội bộ thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển cá nhân toàn diện như: bóng đá, gym, yoga, chạy bộ, các buổi Health Talk, và trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng Amway. Những hoạt động này không chỉ khuyến khích lối sống lành mạnh, mà còn góp phần tạo nên một tập thể gắn bó, đồng hành cùng nhau phát triển.

Theo khảo sát Văn hóa nội bộ tháng 4/2025, chỉ số Gắn kết doanh nghiệp tại Amway đạt mức 94% và luôn duy trì trên 90% từ năm 2020 đến nay. Mức độ hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc cởi mở, an toàn, cũng như cơ hội phát triển, thăng tiến đều vượt 90%. Đặc biệt, 94% nhân viên tin tưởng rằng Amway là môi trường đặt tính tuân thủ và chính trực lên hàng đầu.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng môi trường làm việc lý tưởng không chỉ là nơi nuôi dưỡng tài năng, mà còn là nơi con người được kết nối, được truyền cảm hứng và được là chính mình. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ và cũng là lời nhắc nhở để chúng tôi tiếp tục kiên định với hành trình xây dựng một nơi làm việc gắn kết, công bằng và phát triển bền vững cho mọi thế hệ nhân viên”.