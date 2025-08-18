HLV Arteta tiết lộ về cách Arsenal đánh bại Man Utd

“Tận dụng các tình huống cố định là cách để chúng tôi có được 3 điểm trên sân Old Trafford. Man Utd rất dễ mắc những sai lầm, một số là cần thiết, một số là bất thường, điều đó mang lại cho chúng tôi cơ hội chiến thắng. Nếu không, sẽ rất khó để đánh bại họ. Đây là cách mà Arsenal vượt qua mọi thử thách”, HLV Arteta phát biểu sau trận đấu.

HLV Arteta chưa hài lòng về lối chơi của Arsenal dù giành 3 điểm trọn vẹn trước Man Utd (Ảnh: Getty).

Kể từ khi tiếp quản Arsenal, HLV Mikel Arteta đã có thành tích đối đầu ấn tượng với Man Utd khi thắng 8 trong 12 trận (hòa 2, thua 2). Đây là số trận thắng nhiều thứ hai của ông trước một đội bóng, chỉ sau Wolves (9 trận). Đáng chú ý, Arteta hiện là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất trước Man Utd tại Ngoại hạng Anh (67%) trong số các HLV từng gặp họ ít nhất 5 lần.

"Trước khi tôi tới, Arsenal đã trải qua 18 hay 22 năm không thắng ở Old Trafford. Giờ đây, chúng tôi thắng trận mở màn ngay tại sân nhà của họ, nhưng trong phòng thay đồ các cầu thủ vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Dù sao 3 điểm cũng là một tín hiệu tích cực”, HLV người Tây Ban Nha nói.

Ở cuộc đối đầu tối 17/8, Arsenal tỏ ra thua kém đối thủ ở nhiều khía cạnh. “Pháo thủ” chỉ kiểm soát bóng 38% cả trận, dứt điểm 9 lần với 3 cú trúng đích - so với 22 và 7 của Man Utd. Bàn duy nhất trận đấu đến ở phút 13 là nhờ tận dụng sai lầm của thủ môn Altay Bayindir từ quả phạt góc của Declan Rice, tạo điều kiện để Riccardo Calafiori đánh đầu vào lưới trống.

Theo thống kê của Opta, Arsenal đã ghi được 31 bàn thắng tại Premier League từ các quả phạt góc kể từ đầu mùa giải 2023-24, nhiều hơn 11 bàn so với đội đứng thứ hai trong cùng giai đoạn này là Liverpool (20 bàn).

Đáng chú ý, ba trong bốn bàn thắng gần nhất của “Pháo thủ” ghi vào lưới Man Utd tại Premier League xuất phát từ những tình huống phạt góc, đều được ghi bởi những hậu vệ (Jurrien Timber, William Saliba và Riccardo Calafiori).

HLV Arteta dành lời khen cho hàng tiền đạo của Man Utd (Ảnh: Getty).

“Man Utd đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác ở mùa giải năm nay. Sự bổ sung sức mạnh cho hàng tiền đạo cho phép họ đôi công mạnh mẽ trước bất kỳ đội bóng nào. Và khi đó trận đấu biến thành một cuộc chơi kiểu bóng rổ, ăn miếng trả miếng. Gặp một đội có khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm tốt như Man Utd, điều đó vô cùng nguy hiểm”, HLV Arteta nói.