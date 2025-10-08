Hãng thiết kế nổi tiếng nhất thế giới cũng nhờ AI vẽ siêu xe

Sau chiến dịch "nhá hàng" ngắn ngủi của Vittori, làm dấy lên nhiều tò mò xoay quanh tuyên bố thiết kế bằng AI, công ty đã chính thức vén màn dự án đầu tay của mình: siêu xe Turbio được phát triển với sự hợp tác của hãng thiết kế lừng danh Pininfarina.

Mẫu siêu xe đầu tiên của Vittori được đồng phát triển với hãng thiết kế Pininfarina (Ảnh: Vittori).

Một chi tiết đáng chú ý là cụm từ “thiết kế có hỗ trợ từ AI” từng xuất hiện trong chiến dịch hé lộ sản phẩm đã lặng lẽ biến mất khỏi thông cáo chính thức của Pininfarina. Dù tuyên bố này không còn xa lạ trong thời đại ngày nay, nhưng nếu liên quan đến phần tạo dáng ngoại thất thì khá kỳ lạ.

Dự án này có sự góp mặt của Pininfarina - nhà thiết kế danh tiếng bậc nhất Italy, đã cho ra đời nhiều mẫu xe đẹp nhất nhì thế giới. Nhà thiết kế này thuộc sở hữu của Tập đoàn Mahindra từ năm 2015 đến nay. Việc để trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia vẽ sản phẩm đóng mác Pininfarina gần như là một sự "phạm thượng" về tính sáng tạo.

Về phần mình, Pininfarina mô tả sự hợp tác này là “dựa trên ý tưởng tạo hình ban đầu của Vittori và được thiết kế với sự phối hợp của nhà thiết kế Italy huyền thoại Pininfarina”.

Vittori chưa có phản hồi chính thức, còn Pininfarina đã xác nhận rằng AI thực sự có tham gia vào quá trình thiết kế của dự án này.

“AI đóng vai trò then chốt trong giai đoạn đầu của thiết kế, cho phép chúng tôi nhanh chóng thử nghiệm hàng trăm hướng tiếp cận tiềm năng. Pininfarina sau đó đã tiếp nhận nền tảng này, tinh chỉnh các ý tưởng và biến chúng thành một mẫu xe trình diễn hoàn chỉnh. Với gần một thế kỷ kinh nghiệm, Pininfarina đã nâng tầm thiết kế, biến tầm nhìn thành hiện thực với tỷ lệ chuẩn mực và tay nghề thủ công vượt thời gian”, người phát ngôn Pininfarina cho biết.

Siêu xe Turbio có ngoại hình khá độc đáo, dù có ảnh hưởng rõ rệt từ Bugatti, Lamborghini và McLaren (Ảnh: Vittori).

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt nhỏ kiểu giống Bugatti, kết hợp với hai hốc hút gió lớn ở bên dưới cụm đèn pha.

Tất cả những yếu tố đặc trưng của một siêu xe động cơ đặt giữa đều hiện diện trên thân xe: cửa hút gió lớn, mui xe thấp, tạo dáng khí động học. Ở phía sau là nắp khoang động cơ có thiết kế bắt mắt, bốn ống xả và cụm đèn hậu lạ mắt, có lẽ chưa từng thấy trên bất kỳ mẫu xe nào trước đây.

Hiện chưa rõ Turbio sử dụng nền tảng khung gầm được phát triển mới hoàn toàn hay dựa trên một mẫu xe có sẵn. Tuy nhiên, theo ghi nhận trước đó, Turbio có các thông số chiều dài tổng thể, chiều dài cơ sở, phân bổ trọng lượng và trọng lượng khô giống hệt Lamborghini Revuelto.

Turbio được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.8L do Italtecnica chế tạo. Động cơ này kết hợp với một mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 1.100 mã lực, giúp xe đạt vận tốc 100km/h chỉ trong 2,5 giây. Vittori cho biết vòng tua động cơ có thể đạt mức gần 9.000 vòng/phút.

Khoang lái của Turbio cũng ấn tượng không kém phần ngoại thất (Ảnh: Vittori).

Bên trong xe, vô lăng có thiết kế đặc biệt với nhiều nút bấm và núm xoay. Bảng đồng hồ bán kỹ thuật số (semi-digital) kết hợp với màn hình giải trí đặt dọc, hệ thống đèn viền nội thất và chất liệu da phối ba màu trắng - đen - xanh tạo nên cảm giác cao cấp và khác biệt.

Thông tin về giá bán và thời điểm giao xe vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, Vittori đã mở đặt trước và xác nhận rằng sẽ chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc.