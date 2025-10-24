Mua siêu xe Corvette ZR1 giá đắt đỏ, chạy chưa đến 100km đã bán vì... sợ

Chiếc Corvette ZR1 2026 này được rao bán trên trang Bring a Trailer. Xe mới lăn bánh 64km, và đại lý khẳng định chủ xe không phải dân đầu cơ muốn kiếm lời từ lô hàng đầu tiên, mà đơn giản là… “không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp” của chiếc xe.

Siêu xe Corvette ZR1 có giá niêm yết tại Mỹ là 182.395 USD (Ảnh: Bring a Trailer).

“Khách hàng của chúng tôi không mua để bán lại, anh ấy thực sự muốn sở hữu nó. Để mua được chiếc này, anh ấy buộc phải mua một chiếc Z06 trước đó với giá cao hơn rất nhiều so với giá niêm yết (MSRP), rồi sau đó phải đổi xe và tiếp tục trả cao hơn giá niêm yết để có chiếc ZR1. Anh ấy yêu chiếc xe, nhưng 1.064 mã lực thực sự là quá sức”, đại lý giải thích dưới phần bình luận của bài đăng.

Với khối động cơ V8 LT7 5.5L tăng áp kép, cho công suất 1.064 mã lực và mô-men xoắn 1.123 Nm, ZR1 2026 là chiếc xe đủ sức biến cả những tay lái tự tin thành… hành khách hoảng hốt trong chiếc xe của chính mình.

Chiếc ZR1 đang được rao bán ở trong tình trạng “gần như mới”, đi kèm gói trang bị 3LZ (ghế thể thao GT2, hệ thống âm thanh Bose) và gói khung gầm ZTK trị giá 4.395 USD, gồm giảm chấn hiệu năng cao, phanh carbon và lốp Michelin Cup 2R.

Ngoài ra, xe còn sở hữu gói khí động học bằng sợi carbon giá 10.495 USD, bao gồm cánh Gurney lắp trên nắp ca-pô, cánh gió trước và tấm hướng gió dưới gầm xe.

ZR1 vốn không hề rẻ. Với các tùy chọn trên, chủ xe đã chi 214.800 USD (khoảng 5,6 tỷ đồng), trong khi giá khởi điểm chỉ 182.395 USD cho bản coupe (bản mui trần đắt hơn khoảng 10.000 USD).

Nhưng nhu cầu quá cao khiến giá chiếc ZR1 leo thang chóng mặt. Một ngày trước khi phiên đấu giá khép lại, giá đã đạt mức 296.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Ngay cả với mức giá đó, ZR1 vẫn “hời” hơn nhiều siêu xe châu Âu khác. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự xuất hiện của mẫu ZR1X mới có thể khiến giá ZR1 sụt giảm, điều từng diễn ra với mẫu Z06 khi ZR1 ra mắt.

Một rủi ro khác với người đấu giá là vấn đề bảo hành. GM từng tuyên bố sẽ hủy quyền lợi bảo hành đối với những chiếc xe bị bán lại quá sớm, nhằm ngăn tình trạng đầu cơ. Nếu điều khoản này được áp dụng, chủ mới của chiếc xe sẽ phải tìm đến các gói bảo hành của bên thứ ba.