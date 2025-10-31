Mỹ có thể rút bớt quân khỏi loạt nước châu Âu

Quân đội NATO tập trận (Ảnh: Getty).

"Hai quan chức phương Tây am hiểu các cuộc đàm phán Mỹ - châu Âu cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét việc giảm quân ở mức độ vừa phải", trang tin Kyiv Post của Ukraine đưa tin hôm 31/10, đồng thời cho biết quá trình này có thể tiếp tục vào năm 2026.

Các quan chức phương Tây tiết lộ Mỹ có kế hoạch giảm số lượng binh sĩ tại Bulgaria, Hungary và Slovakia vào giữa tháng 12.

Theo các quan chức, Mỹ tin rằng các nước châu Âu có khả năng phòng vệ, đặc biệt là sau khi chi tiêu quân sự tăng lên theo các cam kết của NATO.

Tuy nhiên, các quan chức không nêu rõ số lượng binh sĩ mà Mỹ dự định rút khỏi các nước Đông Âu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania hôm 29/10 cho biết nước này và các đồng minh NATO đã được thông báo về kế hoạch của Mỹ nhằm cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú ở sườn phía Đông châu Âu, bao gồm các binh sĩ dự kiến được triển khai tại căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu của Romania.

Các đồng minh châu Âu của Washington trước đó đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo rằng họ sẽ cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của chính mình, khi Mỹ tập trung hơn vào việc bảo vệ biên giới trong nước và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

“Quyết định của Mỹ là dừng việc luân chuyển một lữ đoàn có các đơn vị đóng tại nhiều quốc gia NATO ở châu Âu”, Bộ Quốc phòng Romania cho biết.

Cơ quan này nói rằng quyết định đó đã được dự đoán trước, xét đến sự thay đổi trong các ưu tiên của Washington, nhưng khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đồn trú tại Romania.

“Quyết định này cũng tính đến việc NATO đã củng cố sự hiện diện và hoạt động của mình ở sườn phía Đông, điều này cho phép Mỹ điều chỉnh lại việc bố trí quân sự của mình trong khu vực", Bộ Quốc phòng Romania xác nhận. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ bao nhiêu binh sĩ Mỹ sẽ được rút về.

Mỹ bắt đầu luân phiên triển khai thêm quân đến các thành viên NATO ở sườn phía Đông sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

“Chúng ta có rất nhiều quân ở châu Âu và chúng ta có thể điều chuyển một chút, nhưng về cơ bản thì tình hình sẽ vẫn ổn định”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục đầu tháng 10.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang trong thời gian qua.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte từng cảnh báo nguy cơ Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích tại sao Moscow có thể hành động như vậy.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow không có ý định tiến công vào bất kỳ quốc gia thành viên nào của liên minh NATO và khối EU.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Nga sẵn sàng đưa ra các đảm bảo chính thức về vấn đề này như một phần của cấu trúc an ninh tương lai ở khu vực Á - Âu.