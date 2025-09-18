Xe điện "tí hon" có thể tái sử dụng pin cũ của ô tô điện lớn hơn

Việc tận dụng pin xe điện cũ đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành ô tô, và tập đoàn Stellantis đã tìm thấy một hướng đi đặc biệt đầy tính nhân văn. Thay vì bỏ phí những bộ pin đã hết vòng đời, hãng tái chế chúng cho các giải pháp di chuyển ngoài phạm vi xe hơi truyền thống.

Một ví dụ đáng chú ý đến từ sự hợp tác với công ty khởi nghiệp Avathor, đơn vị đã phát triển một mẫu xe điện nhỏ gọn dành riêng cho người dùng xe lăn và những người gặp khó khăn trong vận động. Điểm thú vị khác của dự án là chiếc xe này do Italdesign - công ty thuộc tập đoàn Volkswagen - thiết kế.

Mẫu xe điện "tí hon" Avathor One do Italdesign - công ty thuộc tập đoàn Volkswagen - thiết kế (Ảnh: Italdesign).

Sự hợp tác gián tiếp và có phần khác thường giữa Stellantis và VW Group nhiều khả năng xuất phát từ việc cả Avathor và Italdesign đều đặt trụ sở tại Turin, Italy. Đây cũng là nơi Stellantis có trung tâm Mirafiori và trụ sở chính tại châu Âu.

Quy trình này bắt đầu bằng việc các thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis thu thập pin từ những chiếc ô tô điện đã ngừng sử dụng. Những bộ pin này được đưa về Turin, nơi SUSTAINera - nhánh kinh tế tuần hoàn của Stellantis - tập trung vào việc kéo dài vòng đời và giảm thiểu rác thải. Đối tác địa phương Intent S.r.l. đảm nhận việc tháo rời các mô-đun pin 15kWh và đóng gói lại để thực hiện những nhiệm vụ mới.

Với mẫu Avathor One, các mô-đun này được cấu hình lại thành pin có dung lượng 1,4kWh cho bản phạm vi ngắn, hoặc 2,8kWh cho bản phạm vi dài, mang đến quãng đường tối đa 50km mỗi lần sạc, tốc độ giới hạn 10km/h.

Mẫu Avathor One ra mắt đầu năm nay, là phiên bản sản xuất thương mại từ chiếc concept WheeM-i 2019 của Italdesign. Xe được trang bị dốc lên xuống phía sau dành cho xe lăn, ghế kéo ra và điều khiển bằng cần (joystick) chứ không phải vô lăng.

Các mô-đun pin cũ được cấu hình lại, cho phạm vi hoạt động 50km/lần sạc (Ảnh: Italdesign).

Với chiều dài chỉ 1.486mm, chiếc xe điện nhỏ gọn này vẫn sở hữu các tính năng tương tự ô tô, như đèn pha LED, camera lùi, cảm biến tránh va chạm có khả năng phát hiện vật cản và người đi bộ. Xe có thể leo dốc 20% và leo bậc thang cao tới 8cm.

Theo công bố, mục tiêu của hãng là ra mắt mẫu Avathor tại thị trường Italy vào cuối năm nay, sau đó mở rộng sang Tây Ban Nha vào năm 2026 và các thị trường khác vào năm 2027.

Khi không dùng đến, tấm dốc dùng cho xe lăn được dựng lên gọn gàng phía sau (Ảnh: Italdesign).

Ngoài dự án Avathor, Stellantis SUSTAINera cũng hợp tác cùng các đơn vị cung cấp tiện ích và nhà tích hợp pin. Một ví dụ nổi bật là hệ thống ENEL X Pioneer, lưu trữ năng lượng tái tạo tại sân bay Fiumicino (Rome), được dự báo sẽ giúp cắt giảm 16.000 tấn CO₂ trong vòng 10 năm.

Stellantis không phải hãng duy nhất tham gia kinh tế tuần hoàn với pin tái sử dụng. Các thương hiệu khác, như Nissan, Renault, BMW, Kia, Geely, Jaguar, Toyota, Honda, Skoda và Audi, đều đã tham gia các dự án tương tự.