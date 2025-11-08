Thủ tướng Nhật Bản đề xuất giảm lương của bản thân và toàn bộ nội các

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters).

Chính phủ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ trưởng liên quan sớm nhất là vào tuần sau để xác nhận việc tạm ngừng chi trả khoản phụ cấp bổ sung cho Thủ tướng và các bộ trưởng nội các, vốn được trả thêm ngoài tiền lương nghị sĩ.

Động thái này dường như nhằm thể hiện cam kết cải cách của bà Takaichi, thông qua việc thực hiện lời kêu gọi lâu nay về việc cắt giảm lương của các bộ trưởng nội các. Đối tác liên minh mới của đảng Dân chủ Tự do (LDP), Đảng Cải cách Nhật Bản, cũng đang kêu gọi các cải cách nhằm giảm bớt đặc quyền của các nghị sĩ.

“Tôi sẽ thúc đẩy việc sửa đổi luật để các thành viên nội các không nhận mức lương vượt quá lương của các nghị sĩ”, bà Takaichi nói tại cuộc họp báo nhậm chức hồi tháng 10.

Chính phủ đang xem xét ghi rõ trong luật rằng các khoản phụ cấp bổ sung cho Thủ tướng và các bộ trưởng nội các sẽ không được chi trả “trong thời gian tới”.

Theo quy định, các nghị sĩ nhận lương hàng tháng là 1,294 triệu yên (8.400 USD). Ngoài ra, Thủ tướng được trả thêm 1,152 triệu yên (7.480 USD) và các bộ trưởng nội các được trả thêm 489.000 yên (3.180 USD), theo Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara.

Tuy nhiên, trong chương trình cải cách hành chính và tài chính, Thủ tướng đã tự nguyện trích lại 30% lương hằng tháng, còn các bộ trưởng giảm 20%.

“Việc bà Takaichi dự định cắt giảm lương của các thành viên Nội các là một bước đi tuyệt vời", đồng lãnh đạo đảng Đổi mới Nhật Bản hoan nghênh động thái này.