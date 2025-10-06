Cận cảnh VinFast EB 12 bán ở châu Âu: Chở được 90 người, đi 400km/lần sạc

Lần đầu tham gia Triển lãm Busworld Europe 2025 (Brussel, Bỉ), VinFast đã giới thiệu hai xe buýt điện đến khách hàng châu Âu. Trong khi EB 8 đã quen thuộc với người Việt thì EB 12 là sản phẩm hoàn toàn mới, chưa vận hành công khai tại nước ta. Hãng cho biết xe đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của UNECE (Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Âu) và đóng dấu “CE” cho sản phẩm đủ điều kiện lưu hành tại “lục địa già” (Ảnh: VF).

EB 12 có chiều dài x rộng x cao đạt 12,11 x 2,55 x 3,33 mét, chở tối đa 90 hành khách bao gồm 35 chỗ ngồi, 54 chỗ đứng và một chỗ chuyên dụng cho xe lăn. So với EB 10 - xe buýt điện VinFast lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam, EB 12 chứa được nhiều hơn 18 người. Các đơn vị vận hành có thể tùy biến cấu hình theo nhu cầu. Tổng trọng lượng của xe khi chở đủ tải lên tới 19,2 tấn (Ảnh: VF).

Ngoại thất của EB 12 phá cách, trông hiện đại hơn các mẫu xe buýt còn lại của hãng xe điện Việt Nam. Đầu và đuôi xe tạo hình chữ “X” với dải trang trí kiểu cánh chim đặc trưng và dàn đèn full-LED góc cạnh. Cả 3 cửa chỉnh điện đều đi kèm hệ thống camera giám sát trên đầu (Ảnh: VF).

Việc lên/xuống phương tiện trở nên dễ dàng nhờ vào mặt sàn thấp và chức năng hạ gầm của hệ thống treo khí nén. Người mua có thể nâng cấp dốc lên/xuống cho xe lăn từ loại chỉnh cơ mặc định lên điều khiển điện tùy chọn (Ảnh: VF).

Một số tiện nghi phục vụ hành khách đáng chú ý bao gồm điều hòa tự động hai vùng độc lập, 26 cổng sạc USB, bộ phát Wi-Fi, màn hình giải trí... Ghế ngồi cố định được quảng cáo là có độ bền cao. Nút bấm xuống xe và búa thoát hiểm bố trí dày đặc, song hành với hệ thống chữa cháy tự động và đèn viền nội thất. VinFast đã bổ sung hệ thống sưởi ấm sử dụng bơm nhiệt hiệu suất cao, phù hợp với khí hậu châu Âu (Ảnh: VF).

Khoang lái trên EB 12 không mấy khác biệt so với EB 10, ngoại trừ màn hình quản lý nằm gần tầm mắt hơn và vách ngăn trong suốt toàn phần lần đầu xuất hiện trên xe buýt điện VinFast. Phía sau vô-lăng tiếp tục là camera thuộc hệ thống giám sát người lái (Ảnh: VF).

Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của nước sở tại, EB 12 sở hữu hàng loạt tính năng cơ bản lẫn nâng cao (ADAS) như hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước/sau, giới hạn tốc độ thông minh... Camera lùi, camera hành trình và máy đo nồng độ cồn là tùy chọn (Ảnh: VF).

Về khả năng vận hành, xe dùng hai mô-tơ điện với công suất kết hợp 335 mã lực, tốc độ giới hạn 80km/h. Bộ pin LFP 422kWh của CATL cho tầm hoạt động tối đa 400km sau mỗi lần sạc đầy, hơn 54% so với EB 10 (pin 281kWh, tầm hoạt động 260km). Thời gian nạp từ 10% lên 80% là 2 tiếng ở mức sạc nhanh DC cực đại 140kW (Ảnh: VF).

VinFast đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho EB 12, dự kiến bàn giao những lô xe đầu tiên trong năm 2026. Xe được sản xuất tại Việt Nam. Theo kế hoạch, hãng sẽ xúc tiến tìm kiếm các đối tác chiến lược, thiết lập mạng lưới phân phối xe buýt điện tại thị trường trọng điểm như Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, khu vực Trung và Đông Âu (CEE) và Baltic (Ảnh: VF).