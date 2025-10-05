VinFast Limo Green chạy thử tại “thánh địa” của MPV Nhật Bản và… BYD M6

Một số người dùng mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe bí ẩn trên đường phố Jakarta (Indonesia) với tất cả các logo được che kín. Căn cứ vào kích thước và hình dáng, khả năng cao đây là VinFast Limo Green - MPV thuần điện (MPEV) đến tay khách hàng Việt từ ngày 5/8 vừa qua.

Đây là lần thứ hai sản phẩm thuộc dòng Green, phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải có dấu hiệu “xuất ngoại”. Trước đó, VinFast đã nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho Limo Green tại Ấn Độ.

Xe mang màu vàng nổi bật, chưa xuất hiện điểm khác biệt so với bản Việt Nam (Ảnh: fchridavy).

Indonesia được ví như “thánh địa” của xe 7 chỗ Nhật Bản trong khu vực Đông Nam Á. Theo báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO), có tới 6 mẫu xe đa dụng lọt top 10 ô tô bán chạy nhất trong tháng 8/2025, hầu hết đến từ Toyota: Avanza - 3.148 xe, Innova - 2.089 xe, Innova Zenix (Innova Cross) - 1.652 xe,...

Hạng 10 thuộc về BYD M6 với 1.379 xe, vượt qua Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz. Đại diện Trung Quốc cũng là ô tô điện ăn khách nhất tại “xứ vạn đảo” với tổng doanh số 8 tháng đầu năm 2025 đạt 8.522 xe, một phần nhờ vào mức giá 383-433 triệu Rupiah Indonesia (khoảng 611-690 triệu đồng) hấp dẫn.

Để dễ hình dung, giá bán của Toyota Innova Cross Hybrid bản tiêu chuẩn là 473,4 triệu Rupiah Indonesia, khoảng 755 triệu đồng.

Trong một buổi họp báo mới đây, ông Kariyanto Hardjosoemarto - CEO của VinFast Indonesia - chia sẻ rằng hãng nhận định phân khúc MPV “béo bở và đầy tính cạnh tranh”, khẳng định “dĩ nhiên không muốn mất cơ hội này”.

“Nhưng bao giờ Limo Green sẽ đến Indonesia? Chúng tôi vẫn đang cân nhắc dựa trên điều kiện và nhu cầu thực tế”, ông nói thêm.

Limo Green được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của VinFast ở thị trường nước ngoài (Ảnh: kiyowoldan).

Chưa rõ VinFast sẽ chốt con số nào cho mẫu MPEV cỡ trung ở đất nước đông dân nhất Đông Nam Á. Tại Việt Nam, xe có giá 749 triệu đồng (kèm pin), cạnh tranh với Xpander (cao nhất 659 triệu đồng), Veloz Cross (cao nhất 660 triệu đồng), M6 (756 triệu đồng) và Innova Cross (từ 825 triệu đồng).

Với chiều dài x rộng x cao đạt 4.730 x 1.870 x 1.690(mm) và trục cơ sở 2.840mm, Limo Green trông bề thế hơn đối thủ M6. Xe sử dụng một mô-tơ điện ở cầu trước, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280Nm.

Pin LFP 60,13kWh cung cấp phạm vi di chuyển lên đến 450km (quy chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy, cần 30 phút để nạp 10-70% ở mức nhận sạc nhanh DC tối đa 80kW. Sạc AC giới hạn 7,2kW.

Trong khi đó, BYD M6 ở Indonesia có hai tùy chọn dung lượng pin là 55,4kWh (tầm hoạt động 420km) và 71,8kWh (tầm hoạt động 530km).

Trang bị trên VinFast Limo Green dừng ở mức cơ bản, phù hợp với khách hàng chạy dịch vụ (Ảnh: Trung Nghĩa).

Danh sách trang bị trên chiếc VinFast bao gồm đèn ngoại thất full-LED, mâm thép 18 inch đi kèm ốp trang trí, ghế bọc nỉ chỉnh cơ, vô-lăng nhựa, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp tự động giữ phanh tạm thời,... Nhà sản xuất bố trí cửa gió đầy đủ cho ba hàng ghế.

Bảo vệ người trong và ngoài xe là nhiệm vụ của 4 túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ chống lật và camera lùi. Gói tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) “vắng mặt”.

Màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đảm nhận hầu hết các chức năng điều khiển, kết hợp với 4 loa (Ảnh: VF).

Sau hơn một năm gia nhập Indonesia, VinFast đang phân phối VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7, đồng thời triển khai nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí sạc tại trạm V-Green, cho vay mua xe với lãi suất từ 0%...

Hãng cũng nhanh chóng mở rộng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ ủy quyền và hoàn thiện nhà máy lắp ráp xe điện ở Subang, tăng độ hiện diện của thương hiệu tại quốc gia hơn 280 triệu dân.