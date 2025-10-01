Ô tô điện sắp hết pin mà xe vẫn cách xa trạm sạc, tài xế cần làm gì?

Xe điện đột ngột hết pin giữa đường là tình huống mà không ai muốn rơi vào, và sẽ cố gắng tính toán trước khi khởi hành để tránh. Dù vậy, vẫn nên trang bị một số kiến thức để có phương án ứng phó khi tình huống này xảy đến bất ngờ.

Xe điện hết pin khi còn cách xa trạm sạc khó xử lý hơn nhiều so với việc xe hết xăng giữa đường (Ảnh minh hoạ: BLKstudio/Shutterstock).

Xe bị mắc kẹt trên đoạn đường tắc quá lâu, tài xế không lường trước việc xe phải leo dốc nhiều sẽ tốn pin hơn, thời tiết không thuận lợi... là những lý do có thể khiến pin xe điện sụt nhanh hơn dự kiến, đẩy tài xế vào cảnh lo nơm nớp nguy cơ xe hết pin trước khi tới được trạm sạc gần nhất.

Giảm tốc độ

Xe điện chạy dưới 90km/h sẽ đi được lâu hơn nhiều so với chạy 120km/h. Tuy nhiên, tốc độ 80-90km/h chỉ dành cho đường cao tốc, còn trong nội đô hãy chạy chậm hơn.

Ngoài ra, việc duy trì chân ga ổn định, tăng tốc và giảm tốc từ tốn sẽ giúp tiết kiệm điện hơn. Tăng tốc và phanh gấp như đang trên đường đua sẽ khiến xe điện tiêu thụ nhiều năng lượng hơn hẳn.

Tắt điều hoà

Pin không chỉ cấp điện cho động cơ, mà còn cho hàng loạt tiện nghi khác, trong đó điều hòa thường tiêu tốn năng lượng nhất. Do đó, nếu bạn muốn tiết kiệm pin, hãy tắt điều hoà khi điều kiện thời tiết cho phép.

Bơm lốp căng hơn

Cần chuẩn bị việc này từ khi xuất phát. Hãy bơm lốp đúng mức áp suất mà hãng khuyến nghị. Một bộ lốp căng sẽ giúp giảm lực cản do ma sát giữa lốp với mặt đường, từ đó giúp xe tiêu thụ năng lượng hiệu quả hơn.

Tránh phanh gấp

Thay vì phanh gấp, việc giảm tốc một cách từ tốn sẽ giúp xe tận dụng tối đa hệ thống phanh tái sinh để tiết kiệm năng lượng.

Hầu hết các mẫu ô tô điện hiện nay đều được trang bị hệ thống này, và nó hoạt động như một máy phát điện nhỏ. Khi bạn phanh, hệ thống sẽ thu hồi năng lượng lẽ ra bị thất thoát dưới dạng nhiệt, lưu trữ vào pin, và từ đó giúp tăng thêm phạm vi di chuyển.

Lượng năng lượng tái tạo được phụ thuộc vào từng hệ thống, nhưng thông thường có thể giúp bạn đi thêm vài km.

Để tận dụng tối đa phanh tái sinh, hãy lái xe mượt mà, chủ yếu kiểm soát tốc độ bằng chân ga và hạn chế những pha phanh gấp.

Trên hết, trước khi khởi hành, hãy dành thời gian lên lịch dừng nghỉ, sạc pin thật chi tiết, tính toán hết các yếu tố thời tiết, tỷ lệ địa hình đèo núi... để tránh đặt mình vào nguy cơ xe hết pin giữa đường khi còn cách trạm sạc quá xa.