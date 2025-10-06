Tài xế tử vong vì mắc kẹt bên trong xe điện Tesla bốc cháy sau va chạm

Sự việc thương tâm này xảy ra ở North Miami Beach (Mỹ) đã một lần nữa làm dấy lên lo ngại về các hệ thống an toàn và cửa của xe Tesla, khi tài xế chiếc Model 3 thiệt mạng trong đám cháy và lực lượng cứu hộ được cho là không thể kéo nạn nhân ra ngoài kịp thời.

Sự cố này nối dài danh sách các vụ tai nạn mà người ngồi bên trong xe bị mắc kẹt sau khi xảy ra va chạm.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 1/10 trên đường Northwest 163rd. Chiếc Model 3 được cho là bị một xe SUV bất ngờ chạy cắt mặt. Tài xế đánh lái gấp, và chiếc Tesla đâm vào cột điện, bốc cháy gần như ngay lập tức.

Phát ngôn viên sở cảnh sát North Miami Beach, ông Corey Darden, cho biết lực lượng cứu hỏa đã có mặt rất nhanh nhưng không thể tiếp cận tài xế trước khi ngọn lửa lan rộng mất kiểm soát. Một người khác cũng được đưa đi cấp cứu, nhưng hiện chưa rõ tình trạng sức khoẻ và việc người này liên quan như thế nào trong vụ tai nạn.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy cảnh sát dùng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Có lúc, họ còn đập vỡ một cửa sổ bên phía sau để tìm cách tiếp cận bên trong. Tuy nhiên, theo lời một nhân chứng, làm vậy cũng không ích gì.

Do lo ngại chiếc Tesla có thể phát nổ, cảnh sát đã buộc phải bàn giao hiện trường cho lực lượng cứu hỏa chuyên trách, theo tờ Miami Herald.

Tài xế tử vong vì mắc kẹt bên trong chiếc xe Tesla bốc cháy sau va chạm (Video: WPLG Local 10).

Đáng chú ý, thiệt hại bên ngoài của chiếc Model 3 không có vẻ quá nghiêm trọng. Phần đầu xe không được ghi lại rõ trong video, nhưng phần đuôi và hai bên hông không cho thấy nhiều dấu hiệu của một vụ va chạm mạnh. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến ngọn lửa bùng phát.

Vụ tai nạn này xảy ra chỉ một tuần sau khi một tài xế Tesla Model S và hai trẻ em thiệt mạng tại Đức. Khi đó, chiếc xe mất lái lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Một nhân chứng đã cố gắng cứu các nạn nhân nhưng không thể mở cửa xe.

Tesla thừa nhận những lo ngại về khả năng tiếp cận khẩn cấp bên trong xe của hãng, và gần đây Tesla cho biết đang phát triển thiết kế tay nắm cửa mới, tích hợp cơ chế mở thủ công và điện tử vào một nút bấm duy nhất, để việc thoát hiểm dễ dàng hơn sau va chạm.