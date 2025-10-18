Tháo gỡ nhiều “nút thắt” ở chính quyền cấp xã

Cán bộ kiệt sức vì chế độ báo cáo

Ngày 17/10, tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ gồm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện; chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Hoa cùng ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Bến Cát, phường Long Nguyên, phường Phú An và xã Dầu Tiếng.

Lãnh đạo 3 phường, 1 xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ tham gia khảo sát (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại buổi khảo sát, ông Mai Đức Thiện đề nghị các địa phương mạnh dạn nêu những vướng mắc đang gặp phải để cùng tháo gỡ. Vấn đề nào xử lý được thì Sở và Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn. Những đề xuất nào thuộc về cơ chế thì đoàn ghi nhận, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo lãnh đạo các địa phương, qua 3 tháng triển khai, các phường, xã đã khắc phục được gần hết những khó khăn ban đầu, cán bộ tiếp cận được vị trí việc làm và vận hành tốt mô hình mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc chưa thể giải quyết.

Sau 3 tháng hoạt động, chính quyền cấp xã đã khắc phục được hầu hết các khó khăn ban đầu (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Nguyễn Trọng Quốc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bến Cát phản ánh, bình quân một tuần, cán bộ phường phải thực hiện 13 báo cáo. Trong báo cáo có nhiều số liệu thay đổi từng ngày, mất rất nhiều thời gian thống kê. Khối lượng báo cáo lớn khiến cán bộ không đủ sức để tiếp cận văn bản pháp luật mới, hoặc đi địa bàn nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tình trạng quá tải tương tự cũng diễn ra tại phường Phú An. Địa phương này đề nghị cấp trên cần sớm ban hành quy định về định kỳ báo cáo, chỉ yêu cầu báo cáo trọng tâm hằng tháng hoặc hằng tuần; hạn chế các cuộc họp, báo cáo đột xuất, gây ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của cấp xã.

Lãnh đạo các địa phương phản ánh những vướng mắc còn tồn tại (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên, phản ánh khó khăn về kinh phí hoạt động của phường. Theo bà Liên, phường Long Nguyên sáp nhập từ 1 xã, 1 phường và 1 khu phố của phường khác... Tuy nhiên, kinh phí hoạt động của phường mới chỉ gộp từ 2 đơn vị cấp xã cũ nên thiếu kinh phí hoạt động.

Bà cũng chia sẻ thiếu cán bộ chuyên môn, đặc biệt là không có cán bộ quy hoạch; chưa được giao biên chế nhân viên hợp đồng; chế độ dành cho cán bộ ban chỉ huy quân sự chuyển sang làm dân quân thường trực...

Đặc biệt, bà Kim Liên phản ánh tình trạng cán bộ đi học nâng cao trình độ theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương cũ chưa được cấp kinh phí.

“Hiện anh em phải bỏ tiền túi ra đóng học phí. Đề nghị cấp trên tiếp tục thực hiện chương trình, cấp kinh phí để họ hoàn tất khóa học”, bà Kim Liên đề nghị.

Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đại diện xã Dầu Tiếng cũng phản ánh dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm của xã không đảm bảo nhiệm vụ chi cơ bản, chỉ đảm bảo nhiệm vụ chi cần thiết cấp bách, không thể chậm trễ.

Ông Nguyễn Trọng Quốc (phường Bến Cát) cũng cho biết, dự toán của phường gần 500 tỷ nhưng chỉ được cấp hơn 315 tỷ. Ông đề nghị thành phố xem xét lại và bổ sung thêm nguồn kinh phí để đảm bảo chi cho địa phương.

Nhiều “nút thắt” được tháo gỡ sau khảo sát thực tế

Tại hội nghị, tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ và các phòng ban thuộc Sở Nội vụ TPHCM đã trực tiếp giải đáp những phản ánh của các phường, xã theo thẩm quyền liên quan đến dự toán kinh phí, tài chính – tài sản khi bàn giao; quy trình triển khai nhiệm vụ tài chính trong mô hình mới, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt.

Cùng với đó, các nội dung về tuyển dụng công chức, hợp đồng lao động, nâng lương, hỗ trợ học tập và chế độ cho lực lượng dân quân thường trực, viên chức quản trang... cũng được đoàn công tác hướng dẫn, tháo gỡ cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Hoa hướng dẫn các phường xã các thủ tục tài chính mới (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trao đổi về những đề xuất của các phường, xã, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu kỹ, nội dung nào thuộc thẩm quyền thành phố thì tham mưu, đề xuất thành phố giải quyết kịp thời.

Với nhóm cán bộ đang hưởng chế độ hỗ trợ học nâng cao trình độ theo Nghị quyết 05, ông Tuyên cho biết Sở đang nghiên cứu tham mưu thành phố điều chỉnh chính sách, với những người đang hưởng, chưa hoàn tất khóa học thì sẽ có chế độ chuyển tiếp để họ hoàn thiện, không bỏ dở giữa chừng.

Ông Phạm Văn Tuyên giải đáp nhiều vướng mắc của địa phương (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo ông Tuyên, thành phố đã ghi nhận tình trạng thiếu công chức chuyên môn cục bộ tại một vài nơi như phường, xã phản ánh. Thành phố đang rà soát cụ thể nơi nào thiếu, thiếu bao nhiêu, chuyên môn gì... để phân bổ lại cho hợp lý.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện đánh giá cao sự thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo cấp xã trong quá trình chia sẻ thực tế. Ông Thiện cho biết, trong hơn một tháng qua, tổ công chức tăng cường đã khảo sát nhiều địa phương trên cả nước, ghi nhận nhiều vướng mắc và đề xuất lãnh đạo Bộ hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Thực tế, đã có nhiều “nút thắt” của chính quyền cấp xã được tháo gỡ kịp thời, giúp bộ máy vận hành thông suốt. Gần đây nhất là việc Bộ Nội vụ hướng dẫn bố trí vị trí việc làm kế toán ở cấp xã, Chính phủ ban hành nghị quyết bổ sung cấp phó cho phòng chuyên môn...

Ông Mai Đức Thiện cho biết Bộ Nội vụ đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc của địa phương khi thực hiện mô hình mới (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Thiện ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ các phường, xã trong việc quyết tâm thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Với những khó khăn, vướng mắc các địa phương nêu ra sẽ được tổ công tác tổng hợp và đề xuất lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, có hướng dẫn khắc phục những nội dung thuộc lĩnh vực bộ quản lý, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến thể chế.