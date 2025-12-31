Điều động cán bộ quản lý dự án sang làm giáo dục: Chủ tịch Đà Nẵng nói gì?

Ngày 31/12, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đã được UBND thành phố điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị công bố quyết định điều động, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết đây là cán bộ trẻ, năng động, có năng lực quản lý tài chính, dự án, từng giúp đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vượt kế hoạch, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Minh Huy (ngoài cùng bên trái) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Ấn, dù có ý kiến băn khoăn khi điều động một cán bộ đang làm tốt lĩnh vực dự án sang ngành giáo dục, nhưng lãnh đạo thành phố xác định đây là bước đào tạo, rèn luyện dài hạn theo hướng quản lý nhà nước.

“Trong bối cảnh Sở Giáo dục và Đào tạo đang thiếu phó giám đốc phụ trách tài chính, kỹ thuật, cơ sở vật chất, ông Huy được kỳ vọng sẽ tham mưu hiệu quả cho việc đầu tư hạ tầng trường lớp trên địa bàn”, ông Ấn nhấn mạnh.

Đối với ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông Quảng Nam, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, ông Ấn đánh giá đây là cán bộ có chuyên môn sâu, phù hợp lĩnh vực dự án.

Nhiệm vụ trọng tâm của ông Thường trong thời gian tới là tổ chức lập, triển khai các dự án, nhất là khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố, bảo đảm tiến độ giải ngân đầu tư công, không để chậm trễ.

Về phương án sáp nhập các Ban quản lý dự án, theo ông Ấn, thành phố lựa chọn tổ chức theo chuyên ngành, giữ nguyên pháp nhân các ban, chỉ sắp xếp lại bộ máy bên trong để tránh phát sinh thủ tục hành chính, bảo đảm công việc không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng nhấn mạnh “từ khóa” của giai đoạn này là làm nhanh, quyết liệt và khẩn trương; kiên quyết thay thế cán bộ, kể cả cấp trưởng và cấp phó, nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Các đơn vị mới phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, coi việc chuyển tiếp bộ máy như một “chiến dịch đặc biệt” để hoàn tất thủ tục, quyết toán, giải ngân đúng quy định”, ông Ấn chỉ đạo.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, cho hay UBND thành phố sắp xếp 5 ban quản lý dự án thành 3 ban chuyên ngành, hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Nhật tiếp tục giữ chức giám đốc.

Sáp nhập Ban quản lý dự án công trình giao thông Quảng Nam vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Thường giữ chức giám đốc.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng được giữ nguyên trạng.