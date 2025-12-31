Sắp xếp 6 trường cao đẳng còn 2 trường, giải thể một số đơn vị

Chiều 31/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ.

Tỉnh sắp xếp 6 Ban quản lý dự án (BQLDA) chuyên ngành cấp tỉnh còn 3 Ban BQLDA, gồm: Ban BQLDA công trình nông nghiệp; Ban BQLDA xây dựng; Ban BQLDA xây dựng công trình giao thông.

Mỗi ban có một giám đốc và 6 phó giám đốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 2 từ phải qua) trao quyết định công tác cán bộ tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Đối với lĩnh vực giáo dục, tỉnh đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sắp xếp 6 trường cao đẳng còn 2 trường; tổ chức và giải thể một số đơn vị khác.

Tỉnh cũng sắp xếp các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và môi trường, nội vụ, tư pháp,…; tổ chức lại và thành lập một số đơn vị cấp xã.

Sau sắp xếp giảm 8 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 10 đơn vị thuộc sở, ngành tỉnh và 102 tổ chức bên trong.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài.

Sau sắp xếp, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh sẽ giảm về số lượng và được tinh gọn đầu mối, giảm các khâu trung gian; tổ chức bộ máy được bố trí khoa học, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đối với các cán bộ được bổ nhiệm, phân công giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sau sắp xếp, theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn.

Ông đề nghị các cán bộ sớm tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mới; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; chủ động rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động của đơn vị liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Để các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu năm 2026, ông Lữ Quang Ngời cũng đề nghị cán bộ đề cao tinh thần phục vụ nhân dân; giữ vững đoàn kết nội bộ, không để phát sinh tư tưởng cục bộ, so bì, tâm lý "cũ - mới", "đơn vị trước - đơn vị sau".