Cán bộ một cửa ở xã, phường nhận thêm 1,2 triệu đồng mỗi tháng từ hôm nay

Từ ngày 1/1, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Nghệ An chính thức có hiệu lực.

Nghị quyết này được áp dụng đối với công chức, viên chức thuộc biên chế của bộ phận một cửa cấp tỉnh, gồm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh Nghệ An cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ ngày 1/1, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng (Ảnh: Hoàng Lam).

Đối với cấp xã, đối tượng được điều chỉnh bởi nghị quyết, gồm: công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND cấp xã cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã cũng thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này.

Theo đó, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng đồng/người/tháng. Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp, công chức, viên chức làm việc luân phiên tại bộ phận một cửa các cấp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức căn cứ thời gian làm việc thực tế thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ, đảm bảo tính phù hợp, tương ứng với các mức hỗ trợ nói trên.

Ngoài chế độ hỗ trợ ngoài tiền lương nói trên, nhân sự làm việc tại bộ phận một cửa các cấp sẽ được nhận mỗi người 3 triệu đồng/năm để may đồng phục (trừ cơ quan, đơn vị có quy định trang phục riêng).

Công chức, viên chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc bố trí phương án dự phòng không được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này.

Theo nghị quyết này, mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh được giữ nguyên so với mức hỗ trợ được ban hành năm 2023.

Riêng mức hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được điều chỉnh theo hướng tăng thêm mỗi người 500.000 đồng/tháng so với khi thực hiện chính quyền 3 cấp.

Việc điều chỉnh này nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã yên tâm công tác.

Thực tế thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã phải giải quyết khối lượng công việc hàng ngày rất lớn do địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được phân cấp về cho cấp xã...