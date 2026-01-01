85 thủ tục nội vụ chính thức được giải quyết trên hệ thống mới

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kể từ ngày 1/1.

Theo đó, 85 TTHC sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo mô hình tập trung trên hệ thống mới trong giai đoạn đầu.

Theo Bộ Nội vụ, việc triển khai hệ thống nhằm thực hiện các chủ trương, yêu cầu của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở kết quả vận hành thử nghiệm thời gian qua, Bộ quyết định đưa hệ thống vào vận hành chính thức, đồng thời xác định lộ trình triển khai theo từng giai đoạn để bảo đảm ổn định, thông suốt.

Triển khai theo 2 giai đoạn

Giai đoạn 1, bắt đầu từ 1/1, áp dụng đối với 85 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, được thực hiện tại cấp tỉnh và cấp xã. Danh mục các thủ tục này đã được điều hướng về hệ thống theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và được Bộ Nội vụ công bố kèm theo công văn.

Giai đoạn 2, dự kiến thực hiện đến tháng 3/2026, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng để triển khai đối với các TTHC còn lại thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Trong thời gian chuyển tiếp, những TTHC chưa điều hướng về hệ thống mới vẫn được tiếp nhận, giải quyết tại hệ thống thông tin giải quyết TTHC của địa phương, đồng thời thực hiện thử nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ cho đến khi hoàn thành điều hướng 100% thủ tục.

Công chức tại Hà Nội xử lý thủ tục hành chính (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cách thức người dân và cán bộ thực hiện

Theo hướng dẫn, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC thuộc danh mục nêu trên sẽ nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện theo quy trình điện tử, bảo đảm thống nhất, công khai và minh bạch.

Đối với cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC tại địa phương (Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan), việc xử lý hồ sơ được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://motcua.moha.gov.vn. Cán bộ đăng nhập hệ thống bằng tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện các thao tác nghiệp vụ theo phân quyền.

Bộ Nội vụ cho biết, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đã được cung cấp kèm theo mã QR, nhằm hỗ trợ cán bộ địa phương nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo trong quá trình triển khai.

Trách nhiệm của địa phương trong triển khai

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp về việc triển khai hệ thống và cách thức thực hiện TTHC theo phương thức mới.

Đồng thời, các địa phương cần bố trí cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động giải quyết TTHC trong thời gian chuyển đổi.

Cùng với đó, cán bộ quản trị hệ thống của địa phương được yêu cầu phối hợp với VNPT để rà soát, cấu hình các nội dung kỹ thuật cần thiết, như danh mục đơn vị, tài khoản thu phí, lệ phí, tài khoản cán bộ xử lý hồ sơ. Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương rà soát, đối chiếu và xác nhận danh sách tài khoản thụ hưởng theo hướng dẫn, gửi kết quả về Bộ để tổng hợp.

Kết nối các hệ thống liên quan

Theo công văn, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Nội vụ có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hóa đơn điện tử, dịch vụ tin nhắn SMS. Đây là các tiện ích hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để triển khai việc kết nối, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đầu mối liên quan cung cấp đầy đủ thông tin về các hệ thống đang sử dụng tại địa phương cho Bộ và đơn vị kỹ thuật phối hợp triển khai. Kinh phí sử dụng các tiện ích như hóa đơn điện tử, dịch vụ SMS do địa phương chi trả; Bộ Nội vụ hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình tích hợp.

Việc đưa 85 thủ tục nội vụ lên giải quyết trên hệ thống mới từ đầu năm 2026 được xác định là bước triển khai đầu tiên, làm cơ sở để tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng, hướng tới mục tiêu giải quyết TTHC tập trung, thống nhất và thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.