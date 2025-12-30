Chi tiết 14 nhóm người có công được nhận quà của Đảng, Nhà nước

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định và kịp thời.

Việc chi trả quà Tết được thực hiện theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ và Quyết định số 2814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương. Đồng thời, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 20467/BTC-KTN ngày 30/12/2025.

Cựu chiến binh ở TPHCM luyện tập diễu hành chuẩn bị cho lễ 30/4/2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

14 nhóm người có công được chi trả quà Tết theo hướng dẫn

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, nhóm người có công được tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán năm 2026 thực hiện theo danh mục quy định tại Nghị quyết số 418/NQ-CP và phụ lục kèm theo công văn. Cụ thể gồm 14 nhóm.

- Nhóm thứ nhất là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ hai là người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ ba là Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ tư gồm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ năm là thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của từ hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Nhóm thứ sáu gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ bảy là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

- Nhóm thứ tám là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ chín gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bao gồm cả thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Nhóm thứ mười là đại diện thân nhân liệt sỹ.

- Nhóm thứ mười một là người thờ cúng liệt sỹ trong trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân.

- Nhóm thứ mười hai là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ mười ba là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Nhóm thứ mười bốn là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Địa phương phải chi trả kịp thời

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan ở địa phương và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để tổ chức chi trả quà Tết cho các đối tượng nêu trên. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đơn giản, thuận lợi, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc chi trả, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện, lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Nội vụ ban hành. Báo cáo phải nêu rõ từng nhóm đối tượng được tặng quà, số lượng người thụ hưởng và tổng kinh phí thực hiện tại địa phương.

Việc chi trả quà được thực hiện dịp Tết Nguyên đán 2026; kinh phí thực hiện bố trí trong năm ngân sách 2025, báo cáo kết quả trước ngày 5/1/2026.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nghiêm túc triển khai nội dung trên, bảo đảm chính sách tặng quà của Đảng, Nhà nước đến đúng người, đúng thời điểm, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với người có công với cách mạng nhân dịp Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.