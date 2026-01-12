Bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả gần 3,6 tỷ đồng

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, năm 2025, độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố tiếp tục được mở rộng và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Năm 2025, quỹ BHYT thanh toán 32.326 tỷ đồng cho các bệnh nhân ở TPHCM (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Sau khi sáp nhập, TPHCM mới với quy mô dân số là hơn 14 triệu người. Ước tính đến 31/12/2025, số người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố là gần 12,9 triệu người. Đặc điểm nổi bật của TPHCM là nhóm đồng thời tham gia cả BHXH và BHYT chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu người tham gia BHYT trên địa bàn.

Nguyên nhân là thành phố có tỷ lệ lao động làm việc theo hợp đồng cao nhất cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp nên số người tham gia BHXH bắt buộc rất lớn. Theo quy định, người tham gia BHXH bắt buộc đồng thời phải tham gia BHYT. Vì vậy, nhóm đồng thời tham gia cả BHXH và BHYT chiếm tỷ trọng cao nhất.

Theo BHXH TPHCM, trong năm 2025, toàn thành phố có hơn 31 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, ước tính tổng chi phí là 41.319 tỷ đồng, trong đó quỹ BHYT thanh toán 32.326 tỷ đồng. Mức chi này tăng 12% so với năm 2024.

Trong số hơn 31 triệu lượt khám chữa bệnh trên, quỹ BHYT đã chi trả cho 1 bệnh nhân 25 tuổi, điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy với số tiền là 3,57 tỷ đồng. Bệnh nhân này mắc bệnh máu khó đông (bệnh lý thiếu yếu tố VIII di truyền).

Đứng thứ 2 là một bệnh nhân 36 tuổi điều trị tại bệnh viện Quân y 175 trong năm 2025 đã được quỹ BHYT chi trả 2,11 tỷ đồng với bệnh lý nhiễm trùng huyết.

Năm 2026 có nhiều thay đổi về quyền lợi và mức hưởng của người tham gia BHYT. Do đó, BHXH TPHCM dự báo số lượt khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng cao so với cùng kỳ, kèm theo chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng sẽ tăng khoảng 15-18% so với năm 2025.