Nghiên cứu tăng lương cơ sở, lương tối thiểu cải thiện đời sống lao động

Đó là một trong những nội dung điều hành trọng tâm, nổi bật của Bộ Nội vụ trong năm 2025 được Quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng nhấn mạnh tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025 diễn ra chiều 12/1.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hải Long).

Khái quát chung, ông Bùi Huy Tùng cho biết, trong chỉ đạo, điều hành, Bộ Nội vụ luôn đổi mới, đột phá, chủ động, linh hoạt, sáng tạo; đôn đốc quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực với nguyên tắc bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị

Nhờ đó, Bộ Nội vụ đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ.

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các đơn vị đã khẩn trương, kịp thời tổ chức quán triệt, ban hành các kế hoạch, chương trình công tác để triển khai thực hiện.

Đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng về xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực hiệu quả; sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương, theo Quyền Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV được tinh gọn, gồm: 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ.

Về sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, cả nước đã thành lập 467 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập tại các xã, phường, đặc khu.

Đến nay, cả nước có 34 tỉnh thành và có 3.321 xã, phường, đặc khu. Từ 1/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Sau 5 tháng triển khai, hệ thống chính quyền các cấp vận hành cơ bản ổn định, nề nếp, chuyển biến tích cực và ngày càng hiệu quả.

"Những kết quả này tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị quyết của Đảng và phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời và quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Nội vụ", ông Tùng nhấn mạnh.

Đổi mới mạnh mẽ chế độ công vụ

Liên quan đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Bộ tham mưu sửa đổi nhiều văn bản pháp luật liên quan đến tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của bộ máy mới.

"Bộ cũng hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ, tiêu chuẩn đánh giá công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể...", Quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ nêu.

Đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Kết quả nổi bật trong năm qua của Bộ Nội vụ phải kể đến là sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; hệ thống an sinh xã hội ngày càng tiến bộ và tiếp tục là trụ cột vững chắc cho ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển bền vững đất nước.

Trong đó, ông Bùi Huy Tùng nhấn mạnh, công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và mặt bằng giá cả để kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Từ đó, hướng đến bảo đảm đời sống người hưởng lương, tạo động lực làm việc, giữ ổn định xã hội và thị trường lao động.

Ngoài ra, công tác người có công với cách mạng được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ. Các chính sách ưu đãi với người có công và thân nhân được thực hiện nghiêm túc, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần thể hiện rõ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.