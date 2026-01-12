Bộ Nội vụ cơ bản hoàn thiện đề án vị trí việc làm và biên chế giai đoạn mới

Đã có đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031

Chiều 12/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025.

Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2025 cho thấy, việc triển khai dân chủ được đặt trong bối cảnh đặc biệt khi Bộ hoàn thành hợp nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh, Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ xác định đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp quan trọng nhằm ổn định tổ chức, tư tưởng và nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Một trong những nội dung trọng tâm trong năm 2025 là việc Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện khung vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế cho giai đoạn mới.

Trên cơ sở các quy định của Chính phủ, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đến cuối năm, 24/25 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương về Đề án vị trí việc làm; riêng Trường Đại học Lao động - Xã hội đang tiếp tục hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Việc xây dựng vị trí việc làm được xác định là khâu then chốt, vừa bảo đảm thực hiện dân chủ trong bố trí, sử dụng cán bộ, vừa tạo nền tảng cho quá trình cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Song song với sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức làm việc. Trong năm 2025, Bộ đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Bộ đã tổ chức đầy đủ 29 lớp bồi dưỡng, thu hút hơn 3.000 lượt học viên là công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Nội dung các khóa học tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Việc đẩy mạnh đào tạo trong lĩnh vực này không chỉ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ mà còn góp phần phát huy dân chủ trong hoạt động công vụ, tạo điều kiện để công chức, viên chức chủ động tham gia đề xuất, cải tiến quy trình, phương thức làm việc trong môi trường số.

Cùng với đào tạo nguồn nhân lực, việc thực hiện dân chủ tiếp tục được Bộ Nội vụ gắn chặt với cải cách hành chính, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong năm 2025, Bộ đã triển khai phân cấp phần lớn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch được giao; đồng thời bãi bỏ một số thủ tục hành chính nội bộ không còn phù hợp.

Đặc biệt, 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện số hóa và ký số, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Nâng cao chất lượng đội ngũ, gắn với đánh giá minh bạch

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Tuấn Ninh cho biết Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 theo chương trình, kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trọng tâm là cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh thu hút, tuyển dụng người có tài năng; nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ.

Bộ cũng sẽ cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với chương trình công tác năm 2026, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường chuyển đổi số và đổi mới lề lối làm việc.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ triển khai phần mềm quản lý, điều hành, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 335, dự kiến chính thức vận hành từ quý II.

"Đây được xem là bước đổi mới quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua", Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ cho biết.