Dấu mốc mới trong hợp tác về lao động, người có công giữa Việt Nam – Lào

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh ý nghĩa trên tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 tổ chức sáng 12/11.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone đồng chủ trì hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất và các lãnh đạo của hai Bộ.

Thành tựu minh chứng kết quả hợp tác

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khái quát, hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đảng và Nhà nước Việt Nam có chủ trương kiên định, nhất quán trong quan hệ với Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Quan hệ này luôn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

“Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, lại chung dòng nước Mekong, Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống và gắn bó lâu đời. Tình hữu nghị này ngày càng trở nên bền chặt, vững chắc, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trong bối cảnh địa chính trị trong khu vực và trên thế giới đang biến đổi nhanh”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước, theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của Việt Nam trước đây, nay là Bộ Nội vụ và Bộ Lao động với Phúc lợi xã hội Lào cũng được chú trọng và liên tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Nhìn lại chặng đường hợp tác giữa hai Bộ kể từ năm 1963, Bộ trưởng đánh giá, trải qua hơn 60 năm, các hợp tác đã phát triển lên một tầm cao mới. Hai Bộ luôn duy trì tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng định kỳ 2 năm một lần.

Nhấn mạnh về những thành tựu cụ thể minh chứng cho hiệu quả hợp tác, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thông tin, trong lĩnh vực đào tạo, hàng trăm cán bộ Lào đã được hỗ trợ thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn học tập và nghiên cứu cũng như các học bổng đào tạo ngắn, trung và dài hạn, góp phần nâng cao năng lực quản lý và phát triển kỹ năng tại Lào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Mạnh Quân).

Đồng thời, Việt Nam cũng hỗ trợ thiết thực như xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng cho thương binh và người khuyết tật 686 Bản Cân, Viêng Chăn từ năm 2015 mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Lào.

Đặc biệt, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, góp phần làm giảm nỗi đau của các gia đình liệt sỹ.

“Hợp tác của hai Bộ đã được thúc đẩy mạnh mẽ, hỗ trợ nhau trên cả bình diện song phương và đa phương, cùng nhau đóng góp vào các khuôn khổ ASEAN, tiểu vùng sông Mekong…”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Dấu mốc cho mối quan hệ sâu sắc

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thông tin quan trọng Việt Nam vừa thực hiện cuộc cách mạng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống quản trị nhà nước tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu là hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân.

Bộ trưởng cũng dẫn lại khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cho biết đây là bước đi lịch sử có tầm nhìn thế kỷ, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cùng với quá trình tinh gọn bộ máy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được hợp nhất với Bộ Nội vụ. Theo đó, chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, bình đẳng giới và người có công hiện do Bộ Nội vụ chủ trì, bên cạnh các chức năng quản lý nhà nước vốn có của lĩnh vực nội vụ.

“Sự hợp nhất này không chỉ là một thay đổi về mặt tổ chức, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm xây dựng một cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp, mạnh hơn về mặt quản trị hành chính công, nhân sự và chính sách lao động, xã hội.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cơ chế mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để đồng bộ hóa các hoạt động đào tạo cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý công vụ, qua đó tăng cường hiệu quả hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào trong thời gian tới”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kỳ vọng.

Các đại biểu hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Mạnh Quân).

Thế giới đang trải qua giai đoạn đầy thách thức trước những diễn biến phức tạp của địa chính trị, Cách mạng Công nghiệp 4.0, và biến đổi khí hậu. Lĩnh vực lao động và xã hội của Việt Nam và Lào sẽ đối mặt với các thách thức chung, đặc biệt là việc tăng cường khả năng ứng phó linh hoạt với các cú sốc bất ngờ và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động di cư giữa hai nước.

Do đó, người đứng đầu Bộ Nội vụ nhận định, việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 ngày hôm nay rất đúng thời điểm và có ý nghĩa để giúp hai Bộ nhìn lại những hợp tác trong chặng đường đã qua, và đặt dấu mốc cho một mối quan hệ sâu sắc, bền chặt hơn nữa trong thời gian tới với việc cùng nhau ký một Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công giữa hai Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá, hội nghị quan chức cấp cao về Lao động Việt Nam - Lào do hai Thứ trưởng chủ trì trao đổi ngày hôm qua đã mang lại đánh giá thực tế về kết quả hợp tác giai đoạn 2024-2025 và chia sẻ về những phát triển mới, đặc biệt là kinh nghiệm chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đây là nền tảng vững chắc để xác định và thống nhất những ưu tiên hợp tác cần được thúc đẩy trong giai đoạn 2026-2027, bao gồm việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như quản lý hành chính công và ứng dụng công nghệ trong quản lý, xứng với tiềm năng và mối quan hệ bền chặt giữa hai Bộ.

Phát triển lao động và phúc lợi xã hội của Lào

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone cho biết, bối cảnh khu vực và quốc tế đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia trên thế giới, trong đó có Lào.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, chính quyền địa phương, sự đóng góp của toàn xã hội, sự hỗ trợ của các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào đã từng bước phục hồi và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào nêu, năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 4,3%. Đồng thời, trong phát triển lao động và phúc lợi xã hội, Lào đã nỗ lực phối hợp với các ngành Trung ương và địa phương thực hiện hai chương trình nghị sự quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone (Ảnh: Mạnh Quân).

Qua đó đã khuyến khích các đơn vị lao động tham gia phát triển kỹ năng trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Cùng với đó, nước này cũng tập trung thúc đẩy lao động đang thất nghiệp trong nước tìm việc làm trong nước và đưa nhân lực đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, từ năm 2024 đến tháng 9 năm 2025 có 229.066 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ trưởng Phosay Sayasone thông tin, cơ chế phối hợp giữa ba bên đã được hoàn thiện, bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật; tập trung thực hiện chính sách đối với người có công trong cách mạng dân tộc dân chủ.

Cụ thể, từ năm 1993 đến năm 2025, Lào đã thực hiện chính sách trợ cấp cho hơn 62.000 người và tiếp tục thực hiện chế độ với hơn 31.300 người.

Bộ trưởng thống nhất cao với nhận định về sự thành công của Hội nghị quan chức cấp cao hai Bộ được tổ chức hôm qua, 11/11. Theo ông, các báo cáo đã cho thấy những thành quả của việc triển khai công tác hợp tác giữa hai Bộ trong giai đoạn 2023-2025. Đây là nền tảng để hai bên cùng nhau xác định phương hướng và kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Việt Nam đã dành sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình trong suốt thời gian qua, giúp cho công tác hợp tác ở lĩnh vực giữa hai ngành được triển khai một cách có trách nhiệm, ngày càng đi vào chiều sâu.

