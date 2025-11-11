Thu nhập bình quân của lao động tăng 10%, đạt 8,31 triệu đồng/tháng

Lao động có việc làm tăng

Trình bày tham luận tại Hội nghị quan chức cao cấp về lao động Việt Nam - Lào năm 2025 ngày 11/11, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên khái quát, Việt Nam đang hưởng lợi từ cơ cấu dân số vàng với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào và tăng hàng năm. Đây là lợi thế để bổ sung lực lượng lao động.

Thông tin từ cơ quan thống kê 9 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,12 triệu người, tăng khoảng 556.300 người so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, bà Quyên cho biết lực lượng lao động ở khu vực thành thị đạt 20,9 triệu người, chiếm 39,4% lực lượng lao động của cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi liên quan đến chính sách lao động, việc làm của Việt Nam và Lào (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo tiếp tục tăng. 29,1% lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ. Đặc biệt, lao động có việc làm tiếp tục tăng so với năm trước và có sự chuyển dịch lao động theo hướng tích cực. Cụ thể, có 52,03 triệu người lao động có việc làm.

Cùng với quá trình phát triển các ngành kinh tế, Phó Cục trưởng Cục Việc làm thông tin, cơ cấu lao động theo ngành của Việt Nam có sự chuyển hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng trong khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ.

Cụ thể, tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm liên tục, từ 48,6% năm 2010 xuống còn 43,6% năm 2015 và 9 tháng năm 2025 là 25,8%.

Cùng với đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức (bao gồm cả nông nghiệp) là 63,4%, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Việc làm nhấn mạnh, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,31 triệu đồng, tăng 10%, tương ứng tăng 756.000 đồng so với năm trước.

Tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,65%, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,05. Đặc biệt, tỷ lệ lao động thất nghiệp vẫn dao động quanh mức dưới 3%.

Tại Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi ở mức 8,38%, thấp hơn so với mức trung bình của toàn cầu.

Các chính sách đẩy mạnh phát triển thị trường lao động

Liên quan đến chính sách mới về lao động, việc làm, bà Quyên cho biết, Việt Nam vẫn đang tiếp tục duy trì các chính sách để hỗ trợ phát triển thị trường lao động.

Nội dung này tập trung vào: Hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động thông qua các chính sách như vay vốn tạo việc làm; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; tổ chức các hoạt động tăng cường kết nối cung – cầu lao động, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, phân tích và dự báo cung - cầu nhân lực...

Hội nghị thảo luận những nội dung quan trọng mà hai Bộ quản lý (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, Luật Việc làm năm 2025 được thông qua là thành tựu hết sức quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện thể chế - tháo gỡ “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước.

"Sự ra đời của bộ luật quan trọng này góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động", bà Quyên nhấn mạnh.

Luật Việc làm năm 2025 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đăng ký lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động, phát triển kỹ năng nghề, dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý nhà nước về việc làm và áp dụng đối với tất cả người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc, bao gồm người lao động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động, người thất nghiệp.

Cùng với Luật Việc làm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, nghị định đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều nội dung nhằm góp phần tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tư duy rộng mở “biên giới phẳng” và nguyên tắc tháo gỡ tối đa các rào cản bảo đảm thuận lợi, hanh thông, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết.