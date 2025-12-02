Thủ phủ đào phai chết khô sau mưa bão, người dân lo mất Tết

Những ngày đầu tháng 12, tại xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), người dân ra vườn chặt bỏ nhiều gốc đào bật rễ, chết khô sau thời gian mưa bão liên tiếp.

Tại vườn nhà mình, ông Bùi Công Phượng (56 tuổi) dùng dao, cuốc thu gom những cây đào khô héo về làm củi hoặc vứt bỏ. Gia đình ông có hơn 700 gốc đào phai trên diện tích gần 1ha.

Ông Phượng gần như trắng tay khi 500 gốc đào chết (Ảnh: Dương Nguyên).

Tuy nhiên, từ cuối tháng 8 đến nay, bão số 5, bão số 10 và các đợt mưa lớn kéo dài trong năm 2025 khiến cây liên tục bị đổ ngã, úng rễ rồi chết dần.

"Khoảng 500 gốc đào của tôi đã chết, không còn khả năng phục hồi, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Công sức cả năm coi như mất trắng", ông Phượng ngậm ngùi.

Không chỉ gia đình ông Phượng, hàng trăm hộ dân trồng đào tại xã Toàn Lưu cũng chung cảnh ngộ. Nhiều vườn đào 3-5 năm tuổi, nhóm cây đang cho giá trị kinh tế cao và được chuẩn bị để xuất bán dịp Tết Nguyên đán đã khô héo hoàn toàn.

Mưa bão liên tiếp khiến hàng nghìn gốc đào phai chết khô (Ảnh: Dương Nguyên).

Người dân cho biết họ dồn toàn bộ vốn liếng, nhân lực để tạo dáng, chăm bón cây suốt cả năm. Song, chỉ sau vài trận mưa kéo dài, đất ngấm nước sâu, rễ bị úng, cây suy kiệt rồi chết hàng loạt.

Không chỉ số lượng cây chết tăng nhanh, những gốc đào còn sống cũng trong tình trạng suy yếu, phát triển chậm, nguy cơ không nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, cho biết địa phương được mệnh danh là "thủ phủ" trồng đào phai của tỉnh khi có hơn 600 hộ trồng với diện tích khoảng 108ha, phân bố tại 10 thôn.

Đào phai là cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân Toàn Lưu thoát nghèo, vươn lên khá giả. Mỗi năm, bà con cung cấp ra thị trường hàng nghìn gốc đào phục vụ Tết Nguyên đán.

Đào ngã đổ, khó có khả năng phục hồi (Ảnh: Dương Nguyên).

"Mưa bão vừa qua đã làm thiệt hại khoảng 50% diện tích đào phai. Ba thôn thiệt hại nặng nhất là Kim Sơn, Xuân Sơn và Đồng Vĩnh. Nhiều hộ mất 300-400 gốc, hộ thiệt hại ít cũng mất 20-100 gốc", ông Hoành thông tin.

Thời gian qua, người dân dù đã tìm mọi cách cứu cây như thoát nước, bón phân, tỉa cành nhưng phần lớn nỗ lực đều không mang lại kết quả. Số lượng cây hư hỏng tiếp tục lan rộng từng ngày.

Ngoài số lượng cây chết lớn, chất lượng hoa của những cây còn sống cũng đang là nỗi lo. Cây bị mưa bão làm xoắn bộ rễ, suy kiệt, khiến quá trình ra hoa có thể bị chậm hoặc nở không đúng thời điểm.