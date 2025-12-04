Dứa đang xanh tốt bất ngờ héo lá chết, nông dân lâm cảnh trắng tay

Hàng chục ha dứa tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đang trong giai đoạn phát triển xanh tốt, bỗng nhiên héo úa và chết hàng loạt trong khoảng một tháng trở lại đây, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra tại địa phương.

Bà Vũ Thị Duyên (SN 1956, tổ dân phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung) cho biết gia đình bà đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng để trồng 8 sào dứa vào cuối năm 2024.

Nhiều diện tích dứa của người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa bị héo lá, chết hàng loạt (Ảnh: Hoàng Dương).

Dự kiến đến tháng 5/2026 sẽ cho thu hoạch, nhưng hiện tại, toàn bộ diện tích dứa đã bị vàng lá, thối gốc và chết.

"Không hiểu do thời tiết mưa nhiều hay do sương muối mà cả ruộng dứa chết hàng loạt như vậy. Vụ này coi như mất trắng", bà Duyên xót xa chia sẻ.

Ông Vũ Văn Mẫn, Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 10 Bắc Sơn, cho biết phường Quang Trung có khoảng 1.000ha đất trồng dứa, riêng tổ dân phố của ông quản lý hơn 300ha.

Gia đình ông Mẫn cũng chịu thiệt hại nặng nề khi 7 sào dứa trong tổng số 2ha đã chết, ước tính thiệt hại hơn 120 triệu đồng trên tổng mức đầu tư 400 triệu đồng. Ông Mẫn nghi ngờ lượng mưa lớn kéo dài trong tháng qua có thể chứa axit, gây thối gốc và chết dứa.

Nhìn ruộng dứa chết hàng loạt, người dân phường Quang Trung xót xa, lâm cảnh trắng tay (Ảnh: Hoàng Dương).

Bà Trần Thị Hợi, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Trung, cho biết địa phương đang khẩn trương phối hợp với các tổ dân phố để thống kê diện tích dứa bị ảnh hưởng.

"Hiện nay vẫn chưa có thống kê cụ thể về tổng diện tích thiệt hại của bà con. Nhưng theo ước tính sơ bộ có khoảng vài chục ha dứa chết. Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng lạ thường như vậy. Địa phương đang thống kê mức thiệt hại để có báo cáo lên cấp trên, tìm hướng hỗ trợ giúp bà con nông dân", bà Hợi thông tin.

Những quả dứa đang xanh tốt bỗng ngả màu, héo úa (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo bà Hợi, nguyên nhân ban đầu được người dân nhận định là do mưa lớn. Mặc dù trước đây từng có hiện tượng mưa axit gây chết dứa nhưng thiệt hại không đáng kể.

"Đây là lần thiệt hại nặng nề nhất đối với người trồng dứa ở địa phương. Nhìn cánh đồng dứa mà xót xa", bà Hợi bày tỏ sự lo lắng.