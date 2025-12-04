Công nhân phát hiện công ty trừ lương mà không đóng bảo hiểm xã hội

Sau một thời gian làm việc, bà H. phát hiện doanh nghiệp nơi mình làm không đóng bảo hiểm xã hội dù hàng tháng vẫn trừ tiền lương của nhân viên.

Bà H. hỏi: “Tôi có thể tố cáo ở đâu và bằng cách nào để bảo vệ quyền lợi cho mình và đồng nghiệp?”.

Bảo hiểm xã hội là chế độ đảm bảo an ninh tài chính cho người lao động khi về già (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trả lời bà Hạnh, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng phòng Kiểm tra Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết: “Theo quy định, khi có phát sinh quan hệ lao động, có giao kết hợp đồng lao động, thì người lao động có trách nhiệm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Trường hợp đơn vị không đóng mà vẫn trừ lương của nhân viên thì có 2 tình huống xảy ra”.

Thứ nhất, trường hợp hành vi không đóng của công ty liên quan trực tiếp quyền lợi của chính bà H. thì bà có quyền khiếu nại lần thứ nhất lên công ty nơi đang làm việc.

Nếu công ty không giải quyết, bà H. gửi đơn khiếu nại đến phòng Kiểm tra Pháp chế hoặc phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Nội vụ TPHCM; hoặc bà H. có thể khởi kiện đến Tòa án nhân dân để yêu cầu giải quyết.

Thứ hai, trường hợp tố cáo, bà H. có thể gửi đơn hoặc tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động được quy định tại Điều 213 Bộ luật Lao động.