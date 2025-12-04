Giá vàng trong nước đi ngang, vẫn cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch ngày 3/12, giá vàng SJC được niêm yết ở 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch hai chiều là 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng ở mức 4.236 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD của Vietcombank, vàng thế giới đang tương đương 135,5 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), rẻ hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá trong nước.

Vàng tăng giá trong bối cảnh đồng USD suy giảm. Đà tăng này còn được hỗ trợ bởi cú bứt phá của bạc.

Theo Kitco News, giá vàng duy trì mức ổn định quanh mức 4.200 USD/ounce khi các nhà giao dịch chờ đợi các chỉ số kinh tế của Mỹ để đánh giá định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết, sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu quan trọng của Mỹ. Giới đầu tư kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 của Fed, động thái này sẽ hỗ trợ cho giá vàng.

Ngoài ra, theo dữ liệu mới nhất từ ​​công ty xử lý bảng lương ADP, thị trường vàng có thể chứng kiến ​​đà tăng giá mới khi thị trường lao động khu vực tư nhân của Mỹ suy yếu đáng kể. Báo cáo việc làm hàng tháng của ADP trong tháng 11 cho thấy số việc làm giảm là 32.000, trái ngược với dự đoán sẽ tăng 40.000.