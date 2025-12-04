Tổng thống Mỹ: Ukraine lẽ ra nên đồng ý đàm phán chấm dứt xung đột sớm hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ban lãnh đạo Ukraine lẽ ra nên đồng ý một thỏa thuận chấm dứt xung đột sớm hơn, vì tình hình hiện nay đang phần lớn xoay chiều bất lợi cho họ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tôi đã nói "các ông không có lá bài nào cả". Đó là thời điểm để đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ đó lẽ ra đã là thời điểm tốt hơn nhiều để đạt được thỏa thuận… Hiện họ có rất nhiều điều bất lợi", Tổng thống Mỹ nói, đề cập đến cuộc gặp hồi tháng 2 của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 2/12 tuyên bố Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết khi các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực.

"Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực. Đội ngũ của chúng tôi đang hướng tới các cuộc họp rất quan trọng tiếp theo. Hôm nay, Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết, và cơ hội thực sự đang ở phía trước", ông khẳng định.

Ông Zelensky nói thêm rằng một số điều khoản trong kế hoạch hòa bình của Ukraine vẫn cần được chỉnh sửa thêm.

“Theo tôi thấy, Mỹ đang thực hiện những bước đi nghiêm túc để chấm dứt cuộc chiến này bằng cách này hay cách khác. Nhiệm vụ của chúng ta, và tôi tin chắc rằng quan điểm này cũng được tất cả mọi người ở châu Âu chia sẻ, là chấm dứt chiến tranh, chứ không chỉ đơn thuần là tạm dừng các cuộc xung đột”, ông Zelensky nhấn mạnh.

“Chúng ta cần một nền hòa bình công bằng, và để đạt được điều đó, tất cả mọi người phải đứng về phía hòa bình. Tất cả mọi người ở châu Âu và tất cả các quốc gia coi trọng hòa bình”, nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ.

Tổng thống Zelensky cho biết ông không thể tiết lộ toàn bộ chi tiết của kế hoạch hòa bình, nhưng đã nêu ra 3 vấn đề chính và "nhạy cảm nhất", gồm vấn đề lãnh thổ, việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, và đảm bảo an ninh cho Ukraine từ Mỹ, châu Âu cũng như các quốc gia khác trong Liên minh Tự nguyện.

Mặt khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cũng bác bỏ một số đề xuất khác. Ông nói rằng Nga sẵn sàng gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Ông Peskov cho biết, Nga hy vọng phía Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc giữ im lặng trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột. "Chúng tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc (giữ im lặng), và chúng tôi hy vọng rằng các đối tác Mỹ cũng sẽ tuân thủ nguyên tắc này", ông Peskov nói thêm.