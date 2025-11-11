Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công phải là mức cao nhất

Tại Hội nghị quan chức cao cấp về lao động Việt Nam - Lào năm 2025, chiều 11/11, các đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã trao đổi, chia sẻ luật pháp, chính sách, chương trình trong lĩnh vực người có công của Việt Nam và Lào.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ luật pháp, chính sách, chương trình trong lĩnh vực người có công của Việt Nam và Lào (Ảnh: Mạnh Quân).

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công

Chia sẻ về lĩnh vực người có công, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) Vũ Ngọc Thủy cho biết, Đảng và Nhà nước luôn xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chính sách ưu đãi người có công không chỉ thể hiện lòng tri ân, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ, tạo động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy định hướng các nội dung thảo luận (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Nghị quyết số 42-NQ/TW, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo bà Thủy, các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát; ứng dụng chuyển đổi số; chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, vùng xa, người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội; có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, giáo dục - đào tạo, việc làm, sản xuất và tạo thuận lợi cho người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ xã hội...

Đặc biệt, để thực hiện chủ trương của Đảng đề ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW, từ ngày 1/7/2024, Việt Nam đã điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 2,789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7% so với trước đây).

Đồng thời, quy định trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn/tháng. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng hai thập kỷ qua, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) Vũ Ngọc Thủy trình bày tham luận (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2023-2025, với mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa là 30 triệu đồng, mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng.

Việt Nam cũng đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, nước ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng, biểu hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân với các anh hùng liệt sỹ.

“Việt Nam cũng tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ người có công và thực hiện chuyển đổi số thông qua việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về người có công (phấn đấu hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu trong năm 2025) để gắn kết với cơ sở dữ liệu dân cư”, Phó Cục trưởng Vũ Ngọc Thủy thông tin.

Chính sách ưu đãi người có công tương đồng

Cũng thảo luận về nội dung này, quyền Cục trưởng Cục Chính sách về người có công, người khuyết tật và người cao tuổi (Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào) Vilay Nanthansone cho biết, trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công, Lào thực hiện phân quyền từ Trung ương tới địa phương (cấp tỉnh).

Trong đó, cấp Trung ương xây dựng các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật, thông tư hướng dẫn, cập nhật cơ sở dữ liệu về người có công… Cấp này cũng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách...

Quyền Cục trưởng Cục Chính sách về người có công, người khuyết tật và người cao tuổi (Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào) Vilay Nanthansone phát biểu (Ảnh: Mạnh Quân).

“Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công của Lào khá tương đồng với Việt Nam như: Trợ cấp ưu đãi đối với những người có công còn sống; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; chính sách ủng hộ, hỗ trợ đối với các trường hợp đặc biệt và các chính sách ưu tiên khác theo quy định của pháp luật”, ông Vilay Nanthansone chia sẻ.

Tại Hội nghị, hai Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị hai Bộ cũng đã chia sẻ các chiến lược và kế hoạch triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm và người có công của Việt Nam; thảo luận và hoàn thiện Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công giữa hai Bộ; thảo luận và hoàn thiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9.