Chương mới hợp tác lao động Việt - Lào mang lại lợi ích cho người dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone nhất trí cao với đánh giá về thành công của Hội nghị quan chức cấp cao hai Bộ được tổ chức vào ngày 11/11. Đây là dịp để hai Bộ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, đưa ra những định hướng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn 2026-2027.

Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone (Ảnh: Mạnh Quân).

Qua hội nghị, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã có những bài học kinh nghiệm về chính sách, quy định liên quan mà Bộ này phụ trách. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu để hai bên cùng nghiên cứu, học hỏi và trao đổi sâu hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phosay Sayasone vui mừng về kết quả tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào vừa diễn ra. Theo ông, từ đây, hai Bộ sẽ thực hiện hiệu quả hợp tác về lao động, an sinh xã hội. Hai bên sẽ cùng triển khai các nội dung của hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai có hiệu quả trong thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu bế mạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá rất cao những kết quả hợp tác chuyên sâu và thiết thực mà hai Bộ đã đạt được trong những năm vừa qua trong các lĩnh vực cốt lõi: Lao động, việc làm và người có công.

Cả hai quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp phát triển lao động, việc làm và thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Tuy vậy, Bộ trưởng cho rằng, hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế - xã hội không nhỏ, đặc biệt là tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu lên thị trường lao động. Bên cạnh đó là những rủi ro như sụt giảm nhu cầu xuất khẩu và gia tăng rủi ro thất nghiệp đòi hỏi phải thắt chặt đoàn kết và tăng cường trao đổi.

Hơn nữa, tiến trình hội nhập quốc tế cũng đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải điều chỉnh luật pháp và chính sách để tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến về lao động, việc làm và bình đẳng giới. Những nhiệm vụ này sẽ càng tăng cường ý nghĩa của việc đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho rằng, hội nghị lần này là cơ hội quý giá để cập nhật những đổi mới luật pháp và chính sách của mỗi bên, đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được và quan trọng nhất là thống nhất phương hướng hợp tác quan trọng trong giai đoạn 2026-2027.

Đặc biệt, việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào diễn ra là dấu mốc quan trọng nhất của hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone cùng ký ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công (Ảnh: Mạnh Quân).

“Sự kiện này không chỉ là một văn kiện, mà còn là lời cam kết mở ra một chương mới: Chuyên sâu, toàn diện và hiệu quả hơn trong quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Bộ”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, người đứng đầu ngành Nội vụ tin tưởng các đơn vị của hai Bộ sẽ cùng nhau hiện thực hoá Bản ghi nhớ này thông qua những hoạt động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone cùng ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công giữa hai Bộ và Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9.