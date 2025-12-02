Khách ruột lén ăn quán khác, chủ quán hành động khiến triệu người thích thú

Xem khách hàng như người thân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chủ quán bún bò ở Đà Lạt “ăn vạ” khi phát hiện khách quen bất ngờ đi ăn ở quán khác. Phản ứng bối rối cùng những lời giải thích đầy vẻ áy náy của nữ khách hàng khiến cư dân mạng thích thú.

“Bánh căn này cô được cho. Cô hứa mai sẽ ăn bù 2 tô, 1 tô bún bò và 1 tô mì Quảng”, nữ khách hàng lặp đi lặp lại lời giải thích.

Câu chuyện đời thường của chủ quán bún thu hút hơn 4,3 triệu lượt xem.

4,3 triệu lượt xem đoạn clip chủ quán "bắt quả tang" khách ruột lén ăn hàng khác (Video: NVCC).

Anh Hồ Thanh Trung (33 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), chủ quán và cũng là người đăng tải đoạn clip, cho biết video được quay cách đây không lâu. Người phụ nữ trong clip là khách ruột thân thiết của quán anh. Liên tục 15 ngày từ khi quán khai trương, sáng nào cô cũng ghé ủng hộ anh.

“Hôm đó cô đổi món, đi ăn bánh căn nhưng vô tình gặp tôi. Hai cô cháu trêu nhau cho vui thôi. Nếu là khách chưa thân thì tôi đâu dám chọc kiểu đó”, anh Trung cười.

Chỉ một ngày sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều khách mới đã tìm đến quán bún bò của anh. Anh Trung cho biết bản thân rất bất ngờ khi khoảnh khắc mộc mạc về chuyện nghề của mình lại giúp hút thêm khách đến quán so với những ngày đầu mở bán.

“Khách xem clip rồi đến ủng hộ quán tôi, để lại nhiều phản hồi tích cực. Tôi chỉ dám nói là món của mình hợp vị với nhiều người, chứ không dám khoe là ngon nhất, ngon nhì”, anh cười vui vẻ.

Theo anh Trung, khi biết đoạn clip lan tỏa tích cực và mang lại khách mới cho quán, nữ thực khách trong video cũng rất vui và giữ đúng lời hứa tiếp tục ủng hộ quán bún bò mỗi ngày.

Chia sẻ về công việc hiện tại, anh Trung cho biết do mới khởi nghiệp, anh chủ yếu giao bún bò tận nơi, từ đó quen biết nhiều khách hàng và dần xem họ như người thân trong gia đình.

“Khách thương thì mình càng phải cố gắng làm cho món ăn ngày một chỉn chu hơn”, anh nói.

Nam tài xế trở thành chủ quán bún bò

Mặc dù đã tạm vượt qua giai đoạn gian nan nhất khi mở quán, anh Trung bộc bạch hiện vẫn phải đối mặt với không ít thử thách trong quá trình khởi nghiệp. Trước khi mở quán bún bò, anh có 7 năm làm tài xế đường dài. Công việc vất vả, cuộc sống lang bang khiến anh không có nhiều thời gian dành cho gia đình mà thu nhập cũng không cao. Nhịp chạy xe liên tục còn khiến sức khỏe anh sa sút. Vì vậy, anh quyết định nghỉ việc để tìm hướng đi mới cho bản thân.

“Trong lúc thất nghiệp, tôi được bạn bè và người thân gợi ý về việc mở hàng ăn nên mạnh dạn thử sức với quán bún bò”, anh Trung kể.

Tuy nhiên, khi bắt đầu công việc, anh nhanh chóng nhận ra mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Không có kinh nghiệm nấu nướng chuyên nghiệp, anh phải học từ đầu, từ cách lặt rau, cách nêm nếm sao cho nồi nước lèo lớn vẫn giữ được hương vị ổn định như khi nấu cơm nhà, đến việc chuẩn bị nguyên liệu cho hàng trăm suất ăn mỗi ngày.

Từ một tài xế, chàng trai trở thành chủ quán bún bò (Ảnh cắt từ clip NVCC).

“Tuần đầu tiên tôi sụt 3kg vì ngày nào cũng dậy lúc 3h30 để nấu nướng, rồi làm liên tục đến tận khuya. Công việc này thật sự không có khái niệm rảnh rỗi. Khởi nghiệp, đặc biệt là mở hàng ăn, thực sự chưa từng là chuyện dễ dàng, cũng không có bất kỳ công thức thành công nào cả”, anh chia sẻ.

Những ngày đầu, anh liên tục nhận được góp ý từ khách. Mỗi người một ý khiến anh nhiều lúc rối trí. Sau đó, một số người có kinh nghiệm bán hàng ăn đã đến tận nơi hướng dẫn, khuyên anh chỉ nên chọn lọc những góp ý phù hợp để dần hoàn thiện vị nước dùng. Nhờ vậy, món bún bò ngày càng ổn định và hợp khẩu vị nhiều khách hơn.

Dù đối mặt với vô số áp lực, anh Trung cho biết điều giúp anh không bỏ cuộc chính là sự sát cánh của gia đình, họ hàng và bạn bè. Người phụ nhặt rau, người kiểm tra nguyên liệu, người ghé ăn ủng hộ mỗi ngày.

“Tôi biết ơn lắm. Chính sự động viên đó giúp tôi có thêm động lực để đi tiếp”, anh bộc bạch.

Hiện quán của anh mở từ 6h cho đến khi hết hàng. Anh Trung hy vọng trong vài tháng tới, khi du khách trở lại Đà Lạt đông hơn, quán sẽ đón thêm nhiều khách mới và sớm đạt được mức ổn định mà anh mong muốn.