Xem xét quy định thực hiện chính sách an sinh, hỗ trợ cho nhiều đối tượng

Ngày 1/12, theo thông tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này đã có tờ trình xem xét thực hiện chính sách cho nhiều đối tượng như: Tặng quà người cao tuổi; thù lao cho đội công tác xã hội tình nguyện; hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng; bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Cụ thể, tỉnh quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, gồm: Người cao tuổi thọ 70 và 75 tuổi được tặng 500.000 đồng/người; người cao tuổi thọ 80 và 85 tuổi được tặng quà bằng tiền mặt 600.000 đồng.

Người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà 1,2 triệu đồng (hiện vật 500.000 đồng, tiền mặt 700.000 đồng); người cao tuổi thọ 95 tuổi được tặng quà 1,3 triệu đồng (hiện vật 500.000 đồng, tiền mặt 800.000 đồng).

Người cao tuổi thọ 100 tuổi được tặng quà 1,5 triệu đồng (hiện vật 500.000 đồng, tiền mặt 1 triệu đồng); người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng quà 1,7 triệu đồng (hiện vật 500.000 đồng và tiền mặt 1,2 triệu đồng).

Cán bộ ở Cà Mau hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Tỉnh quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường.

Trong đó, đội trưởng được nhận 0,6 lần mức lương cơ sở/người/tháng; đội phó 0,5 và thành viên là 0,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Tỉnh quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế ấp, khóm. Cụ thể, hỗ trợ 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với nhân viên y tế ấp thuộc các xã khu vực III, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; ấp đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với nhân viên y tế ấp, khóm tại các xã, phường không thuộc đối tượng trên.

Tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Tổ công nghệ số cộng đồng ấp, khóm được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, được hỗ trợ hoạt động 720.000 đồng/tổ/tháng.

Tỉnh quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số ấp, khóm. Cụ thể, khóm có 400-500 hộ được bố trí một cộng tác viên và trên 500 hộ là 2 cộng tác viên. Ấp có 350-450 hộ được bố trí một cộng tác viên và trên 450 hộ bố trí 2 cộng tác viên.

Mức chi cho mỗi cộng tác viên một tháng là 0,25 lần mức lương cơ sở.

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng, gồm: Hỗ trợ 100% (ngân sách tỉnh chi 30%) cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau được hỗ trợ mức đóng 70% (ngân sách tỉnh chi 20%).

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ mức đóng 50% (ngân sách tỉnh chi 20%).

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Trong đó, đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, được hỗ trợ 36 tháng.