Diana xin lỗi sau ồn ào mời Negav: Ai đứng sau doanh nghiệp?

Mới đây, thương hiệu băng vệ sinh Diana Việt Nam tổ chức chiến dịch quảng bá mới với sự xuất hiện của rapper Negav (tên thật là Đặng Thành An) trong vai trò khách mời đặc biệt.

Ngay sau đó, nhiều người tiêu dùng đã lập tức phản ứng gay gắt, chỉ trích thương hiệu này. Trước phản ứng dữ dội, Diana cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân ảnh hưởng đến quyết định.

“Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Hiện tại, Diana chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng", Diana thông báo. Phía doanh nghiệp cũng nêu đã rà soát quy trình lựa chọn nghệ sĩ khách mời, xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan...

Diana thông báo Negav là khách mời đặc biệt trong chương trình quảng bá sản phẩm (Ảnh: Chụp màn hình).

Mặc dù thương hiệu này đã lên tiếng xin lỗi nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn bày tỏ sự bức xúc, thậm chí không ít người tiêu dùng tuyên bố tẩy chay nhãn hàng. Phía Negav hiện tại cũng chưa lên tiếng.

Chị Quỳnh An, phường Cửa Nam, TP Hà Nội khẳng định sẽ tẩy chay nhãn hàng và chuyển sang sử dụng thương hiệu khác sau vụ việc. “Thông điệp của công ty là tôn vinh và bảo vệ phụ nữ. Nhưng nhân viên lại đi mời nhân vật có nhiều phát ngôn phản cảm, không tôn trọng phụ nữ để tổ chức sự kiện” chị bức xúc nói.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Diana Unicharm, thành lập từ tháng 4/2007 là đơn vị sở hữu thương hiệu băng vệ sinh Diana, thuộc Tập đoàn Unicharm Nhật Bản.

Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chăm sóc phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi như băng vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, khẩu trang với các thương hiệu như Diana, Bobby, Caryn, 3D Mask, Silicot.

Công ty cổ phần Diana Unicharm, thành lập từ tháng 4/2007 (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo công bố thời điểm tháng 11/2015, ông Đỗ Anh Tú (sinh năm 1962) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Công ty có vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Unicharm (Thái Lan) góp 342 tỷ đồng (chiếm 95%), tư nhân góp 18 tỷ đồng (5%).

Đến tháng 4/2021, ông Masanori Murakami (sinh năm 1960), quốc tịch Nhật Bản thay ông Tú giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp này. Đến tháng 7/2022, chức vụ trên được chuyển sang cho ông Okada Takahiro (sinh năm 1971), quốc tịch Nhật Bản.

Đến tháng 12/2024, cổ đông nước ngoài góp 95% vốn (trước là Unicharm Thái Lan) chuyển sang Unicharm Corporation (Nhật Bản). Vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn ở mức 360 tỷ đồng, cơ cấu vốn không thay đổi về tỷ lệ và giá trị góp vốn.