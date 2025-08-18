Thủ tục mới áp dụng với việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT mới vừa được Bộ Y tế công bố tại Quyết định số 2555/QĐ-BYT.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục này bao gồm 2 bước như trước đây, bao gồm: Người bệnh xuất trình các giấy tờ BHYT khi đi khám chữa bệnh; cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh.

Tuy nhiên, tại quyết định này, Bộ Y tế quy định cụ thể thành phần hồ sơ mà người bệnh phải xuất trình khi khám bệnh, chữa bệnh trong 9 trường hợp cụ thể.

Trường hợp bình thường

Người tham gia BHYT phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT theo 1 trong 2 hình thức.

Thứ nhất là một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT.

Thứ hai là thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy.

Đối với người tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng, chưa có thông tin về thẻ BHYT tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ BHYT bản giấy.

Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân, như: Căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu; liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, ứng dụng VssID; giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; giấy xác nhận của công an cấp xã.

Trẻ em dưới 6 tuổi

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số BHYT.

Trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy chứng sinh (bản gốc hoặc bản chụp).

Đối với trẻ vừa sinh, cha mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án. Người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.

Hồ sơ xuất trình khi khám chữa bệnh BHYT được quy định cụ thể trong 9 trường hợp (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin thẻ BHYT

Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ BHYT, khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ BHYT, thông tin về thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ.

Ngoài ra, người bệnh còn phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân, như: Căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu; liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, ứng dụng VssID; giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; giấy xác nhận của công an cấp xã.

Người đã hiến tạng

Người đã hiến bộ phận cơ thể phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT theo trường hợp 1 hoặc trường hợp 3.

Trường hợp chưa có thẻ BHYT thì phải xuất trình giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể người cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể người.

Ngoài ra, người bệnh còn phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân, như: Căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu; liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, ứng dụng VssID; giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Trường hợp chưa có thẻ BHYT nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh xác nhận vào hồ sơ bệnh án.

Trường hợp cấp cứu

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT phải xuất trình các giấy tờ theo trường hợp 1, hoặc trường hợp 2, hoặc trường hợp 3 trước khi kết thúc đợt điều trị.

Trường hợp cấp cứu, người bệnh có thể cung cấp hồ sơ sau (Ảnh minh họa: Minh Nhật).

Thẻ BHYT bản điện tử bị lỗi

Bộ Y tế cũng công bố hồ sơ đăng ký trong trường hợp người bệnh có thẻ BHYT bản điện tử, khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT mà không xuất trình được thẻ BHYT bản điện tử do liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID bị lỗi, hoặc do lỗi kết nối Internet.

Trong trường hợp này, người bệnh cung cấp thông tin mã số thẻ BHYT để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trường hợp không tra cứu được thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi nhận thông tin mã số thẻ BHYT, tiếp nhận người bệnh để khám bệnh, chữa bệnh. Sau đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tra cứu lại.

Trường hợp tại thời điểm người bệnh kết thúc điều trị mà hệ thống dữ liệu vẫn bị lỗi, không tra cứu được và cơ quan bảo hiểm xã hội chưa xác minh được thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để tiếp tục xác minh.

Người bệnh chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về đối tượng tham gia BHYT, thông tin thẻ BHYT cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

Khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu do đổi chỗ ở

Người đăng ký BHYT ban đầu tại cơ sở y tế cấp chuyên sâu và cấp cơ bản khi khám bệnh, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu do thay đổi nơi tạm trú, nơi lưu trú thì được điều trị tại cơ sở y tế cấp cơ bản phù hợp với nơi tạm trú, lưu trú mới.

Tuy nhiên, người bệnh phải đạt điều kiện là thay đổi nơi cư trú dưới 30 ngày và đã thực hiện khai báo thông tin lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Trong trường hợp này, người bệnh phải xuất trình các giấy tờ theo một trong những trường hợp: 1, 2, 3, 4.

Ngoài ra, người bệnh còn phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Văn bản cử đi công tác; thẻ học sinh, sinh viên, học viên; văn bản về việc nghỉ phép có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia BHYT; văn bản cử hoặc phân công nhiệm vụ làm việc lưu động của cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia BHYT; giấy tờ thể hiện quan hệ thành viên gia đình và thông tin về lưu trú đã cập nhật trên tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2.

Trong nhiều trường hợp, người bệnh không được hưởng BHYT (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Hẹn tái khám

Trong quyết định này, Bộ Y tế còn quy định hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh trong trường hợp người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT hẹn khám lại.

Theo đó, cơ sở y tế ghi nội dung, lịch hẹn khám lại trong phiếu hẹn khám lại hoặc ghi trong đơn thuốc, giấy ra viện (bản giấy hoặc bản điện tử) cho người bệnh (gọi chung là phiếu hẹn khám lại).

Phiếu hẹn khám lại bản giấy có đóng dấu treo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên góc trái, phía trên và chữ ký của bác sĩ điều trị.

Phiếu hẹn khám lại bản điện tử có chữ ký số của bác sĩ điều trị. Mỗi phiếu hẹn khám lại chỉ sử dụng một lần.

Chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Trường hợp chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo yêu cầu chuyên môn, cơ sở y tế nơi chuyển người bệnh phải có phiếu chuyển bằng bản giấy hoặc bản điện tử.

Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.

Người tham gia BHYT mắc các bệnh, nhóm bệnh hiểm nghèo theo danh mục mà Bộ Y tế ban hành (quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT) được sử dụng phiếu chuyển có giá trị sử dụng trong 1 năm.