Nước ngập sâu, nông dân nhổ rau non bán rẻ

Những ngày qua, giữa trời mưa xối xả, cánh đồng rau vốn xanh mướt của xã Quỳnh Anh nay hóa thành biển nước đục ngầu. Nước dâng ngang bắp chân, nhiều luống rau chỉ còn trơ ngọn.

Trên đồng, từng tốp người tất tả, quần xắn cao, lom khom nhổ hành lá, vớt rau cải non. Tiếng gọi nhau át tiếng mưa, những bó rau ướt sũng được gánh vội ra bờ để thương lái cân mua.

Nhiều diện tích hành lá ngập chìm trong nước (Ảnh: Quỳnh Anh).

Ông Nguyễn Văn Hải, nông dân thôn 4, buồn bã nói: “Tôi trồng 5 sào hành, còn 10 ngày nữa mới thu hoạch. Nước ngập cả ruộng, không nhổ thì thối rễ. Nhổ non thì cây ngắn, năng suất thấp, giá chỉ còn 3.000-4.000 đồng/kg. Coi như chỉ vớt vát được chút vốn”.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hằng (52 tuổi) vớt những mớ rau cải mới nửa tháng tuổi, lá nhũn nát trong tay. “Đáng lẽ còn 25 ngày nữa mới đến vụ, giờ thương lái chỉ mua rẻ làm thức ăn chăn nuôi. Xót lắm nhưng không vớt coi như mất hết”, bà chia sẻ.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cử cán bộ xuống giúp dân thu hoạch hành non (Ảnh: Quỳnh Anh).

Theo ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh, xã có gần 700ha rau màu, cung ứng chính cho nhiều chợ đầu mối ở Nghệ An và các tỉnh lân cận. Trận mưa lớn mấy ngày nay đã khiến hơn 400ha bị ngập nặng.

“Nếu không khẩn trương thu hoạch, toàn bộ diện tích này sẽ hỏng hoàn toàn. Chính quyền đã huy động lực lượng đoàn thể, bộ đội biên phòng đồn Quỳnh Thuận cùng xuống đồng giúp bà con thu hoạch”, ông Chính nói.

Để giảm ngập, Hợp tác xã nông nghiệp xã Quỳnh Anh đã mở toàn bộ 5 cửa cống ra biển, vận hành hết công suất. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ giúp “cứu vãn” phần nào, bởi mưa lớn, ngập úng dẫn đến thối còn rất lớn.

Người dân thu hoạch rau non bán cho thương lái kiếm chút vốn để khôi phục sản xuất (Ảnh: Quỳnh Anh).

Trong khi đó, thương lái cũng chung tay hỗ trợ. Những chiếc xe tải nhỏ xếp hàng ven đồng, sẵn sàng thu mua rau với giá rẻ.

Anh Nguyễn Văn Thắng, một thương lái, chia sẻ: “Rau ngập nước, chất lượng kém, nhiều loại chỉ nấu canh hoặc cho gia súc. Nhưng chúng tôi vẫn mua để bà con đỡ lỗ nặng, chứ không thể để rau thối hết ngoài ruộng”.