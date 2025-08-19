Hậu ly hôn chồng ngoại tình, chị gái tôi gây sốc khi làm việc này giữa chợ

Bố mẹ tôi sinh được hai cô con gái. Chị Hà hơn tôi 4 tuổi, đã lập gia đình cách đây 6 năm.

Ngày trước, vợ chồng chị Hà đi làm ăn xa nên gửi hai đứa con cho bố mẹ tôi trông hộ. Năm ngoái, bố mẹ tôi sang tên cho chị Hà mảnh đất nhỏ gần nhà. Anh chị gom tiền xây nhà mới rồi chuyển về quê ở luôn.

Tưởng gia đình sum họp gần nhau, cuộc sống sẽ thêm phần hạnh phúc. Không ngờ vừa ăn tân gia chưa được bao lâu, anh rể tôi bị hàng xóm bắt quả tang cặp bồ ở huyện khác. Chị tôi biết tin thì xỉu lên, xỉu xuống. Ông bà nội ngoại buồn đến sinh bệnh, trách mắng anh rể suốt ngày.

Mặc dù anh rể đã xin lỗi vợ con và bố mẹ đôi bên, chị gái tôi vẫn kiên quyết đâm đơn ra tòa. Chị không chấp nhận chung sống với người đàn ông có vết nhơ phản bội.

Anh rể mới phạm lỗi lần đầu, hứa hẹn sẽ sửa sai và không đi vào vết xe đổ nữa, song chị gái tôi không muốn tha thứ. Chị là người tôn thờ sự chung thủy, cứ nghĩ đến cảnh chồng ôm ấp người khác là chị phát điên.

Chị tôi muốn tái hợp nhưng chồng cũ từ chối (Ảnh minh họa: MyDramaList).

Ai cũng nghĩ anh rể tôi sẽ tìm cách níu kéo vợ con nhưng xin lỗi 1-2 lần không được, anh liền ký roẹt vào tờ đơn ly hôn. Hai đứa con do chị Hà nuôi hết, anh rể thỏa thuận mỗi tháng chu cấp 8 triệu đồng.

Mới cách đây không lâu, anh rể còn là người tốt bụng, hòa nhã, luôn cư xử phải phép với mọi người trong gia đình. Anh cũng rất tử tế với chị tôi, luôn tu chí làm ăn và cùng chị vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Thế mà từ lúc bị lộ chuyện ngoại tình, anh rể như biến thành một người khác. Vô tâm, lạnh lùng, quay lưng với người thân ruột thịt. Bị bố mẹ trách móc nhiều quá nên anh ấy bỏ nhà đi, công khai sống cùng cô nhân tình lúc trước. Anh ấy không thèm gặp con, tiền cũng không gửi chu cấp.

Ai cũng thất vọng về anh rể. Nhưng riêng chị gái tôi thì không nghĩ thế. Ly hôn được một thời gian, tự dưng chị tôi hỏi cả nhà một câu gây sốc: “Nếu bây giờ con xin quay lại với bố lũ trẻ, mọi người có ủng hộ con không?”.

Dĩ nhiên là bố mẹ tôi phản đối. Từ lúc phản bội vợ con, quay lưng bỏ đi theo bồ nhí, anh rể tôi đã không còn là người chồng, người cha tốt như xưa nữa rồi. Cô bồ kia cũng chẳng phải dạng vừa, dám nhắn tin khiêu khích chị Hà nhà tôi, còn đe dọa chị không được làm phiền đến chồng cũ.

Chị gái tôi có ăn học đàng hoàng, hiện tại cũng có công việc ổn định, lương cao. Một mình chị nuôi dạy hai đứa con chẳng có vấn đề gì. Song chúng vẫn còn bé, thi thoảng chúng nhắc đến bố khiến chị đau lòng.

Vì muốn các con có gia đình trọn vẹn, cũng vì sĩ diện bản thân muốn trả đũa “tiểu tam”, chị gái tôi bỗng dưng nảy sinh ý đồ hàn gắn lại với chồng cũ.

Hôm cuối tuần, chị em tôi dậy sớm đi chợ huyện. Tôi vào chợ mua rau thịt, ra thấy chị Hà đang đứng đôi co với anh rể. Đời đúng là tréo ngoe thực sự. Anh ấy chở bồ đi chợ mua lòng, thế nào lại dừng xe ngay gần chỗ chị tôi đứng.

Chị Hà hỏi anh có muốn quay về làm lại từ đầu không? Hai đứa con cần có bố, chị cũng cần có nơi để dựa vào. Nhà mới giờ không ai ở, anh rể có góp tiền xây nên giờ chẳng biết chia kiểu gì.

Anh rể vùng vằng to tiếng, đuổi chị tôi đi. Bao người tò mò xúm lại xem, chỉ trỏ cười cợt. Tôi ngại quá đành kéo chị mình về nhưng chị Hà cố chấp muốn thuyết phục chồng cũ thêm lần nữa.

Chị khiến tôi sốc nặng khi thốt ra câu năn nỉ: “Anh về với mẹ con em đi. Em vẫn còn tình cảm với anh, bọn trẻ cũng nhớ bố”.

Sốc hơn nữa là anh rể phũ phàng xô ngã chị tôi, phóng xe vèo đi trước con mắt kinh ngạc của thiên hạ.

Vừa hay lúc đó, cô bồ của anh rể xách túi lòng đi ra, bị chị tôi lao vào túm tóc, chửi mắng cho một trận. Đám đông xung quanh chẳng biết gì, nghe chị tôi hô hoán là “tiểu tam cướp chồng” nên cũng xông vào đánh cùng.

Giờ chị tôi bị chồng cũ lẫn cô bồ đòi kiện vì tội đánh người gây thương tích. Người phụ nữ kia chỉ bị mất ít tóc nhưng cô ta lên viện tỉnh khám rồi đăng tin ăn vạ ầm ĩ lên mạng. Hai bên nội ngoại rối tung rối mù. Chị tôi đang đúng lại thành sai.

Tôi cũng chẳng biết tình cảnh này phải giải quyết như nào mới ổn nữa. Ai có cao kiến gì thì gợi ý giúp gia đình tôi với…

Bạch Dương