Thủ tướng: “Tự tin làm tiếp công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao”

Tinh thần này được Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ khi phát biểu tại Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn ra đồng loạt trên cả nước sáng 19/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ sự tự hào, xúc động cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp với 80 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc.

Những công trình “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”

“Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất. Chúng ta nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM, trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của 250 công trình, dự án được khánh thành, khởi công ngày 19/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo người đứng đầu Chính phủ, lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân.

Trong đó có 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng; 161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

“Tổng số vốn đầu tư cho 250 công trình, dự án nói trên chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân. Vốn đầu tư được trải dài trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, an sinh xã hội…”, Thủ tướng nói.

Ông nhấn mạnh các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia:

Thủ tướng kỳ vọng sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng.

Quán triệt tinh thần các dự án càng sớm triển khai càng hiệu quả, không đội vốn, không kéo dài, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, giải quyết điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp, cũng là nội dung được Thủ tướng quán triệt.

Trong triển khai các dự án, Thủ tướng nhắc nhở tinh thần “3 có” và “2 không”, gồm: có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh

Theo người đứng đầu Chính phủ, mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phong cách, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu khen thưởng kịp thời nhưng kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đã được quy định.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2022 nay đã hoàn thành, vượt tiến độ 5 tháng. Trong ảnh: Thông xe cầu Rạch Miễu 2 trưa 19/8 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Cần quyết tâm nỗ lực, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đúng và vượt tiến độ đề ra, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, các trung tâm công nghệ cao, trung tâm chuyển đổi số...”, Thủ tướng phát động tinh thần thi đua, với mục tiêu đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Ông cũng tin tưởng trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.