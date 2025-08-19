Quy định chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu

Theo đó, thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc và đóng BHXH bắt buộc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu, đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt làm việc.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, có đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.

Trường hợp người lao động có kết luận bị suy giảm khả năng lao động trước tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh hoặc tháng, năm sinh) thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Người chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1/1 của năm sinh để làm căn cứ xác định tuổi.

Người chỉ có tháng, năm sinh thì lấy ngày 1 của tháng, năm sinh để làm căn cứ xác định tuổi.

Thời điểm hưởng lương hưu sớm nhất của người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là từ ngày Luật BHXH có hiệu lực thi hành (1/7/2025).

Đối với người đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho số tháng còn thiếu.

Thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn đủ hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong văn bản giải quyết của cơ quan BHXH.

Thông tư số 12/2025/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.