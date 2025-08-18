Chuyên gia khoa học danh tiếng được miễn thuế thu nhập cá nhân

Bộ Nội vụ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ về việc ban hành Nghị định quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cho hay các tiêu chí tuyển chọn chuyên gia được quy định trên cơ sở nghiên cứu, bám sát Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số và các quy định của pháp luật khác có liên quan; tham khảo kinh nghiệm của một số tập đoàn lớn về công nghệ (FPT, Viettel, VNPT…), chú trọng vào yếu tố đã có kinh nghiệm thực tiễn.

Bộ đề xuất chuyên gia phải đáp ứng các tiêu chí chung như từng chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên các ngành công nghệ chiến lược trong danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do cấp có thẩm quyền ban hành; có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quốc gia, khu vực và quốc tế; có lý lịch rõ ràng, có đạo đức tốt; có mong muốn cống hiến cho sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Riêng đối với chuyên gia nghiên cứu học thuật, phải tốt nghiệp trình độ tiến sĩ từ các trường đại học (trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới); có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới.

Đồng thời, chuyên gia nghiên cứu học thuật phải sở hữu các phát minh, sáng chế đã được cấp tại các nước tiên tiến trên thế giới; có tối thiểu 10 bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí danh tiếng hoặc là thành viên hội đồng khoa học của các tạp chí uy tín, hoặc tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Chuyên gia còn phải từng chủ trì dẫn dắt các đề tài nghiên cứu được đặt hàng bởi Chính phủ hoặc các doanh nghiệp hàng đầu; có giải thưởng hoặc ghi nhận, chứng nhận cống hiến trong giới học thuật hoặc các bảng xếp hạng uy tín về công nghệ.

Đối với chuyên gia ứng dụng, phải tốt nghiệp đại học trở lên (từ các trường đại học trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới); có ít nhất 5 năm công tác tại các tổ chức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngoài ra, chuyên gia được tuyển chọn là người đang giữ các vị trí chuyên gia, quản lý công nghệ và tương đương, có các sản phẩm hoặc dự án được thương mại hóa thành công tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới hoặc các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sở hữu các phát minh, sáng chế đã được cấp bằng tại các nước tiên tiến hoặc sản phẩm được ứng dụng quy mô lớn.

Chuyên gia còn phải từng là thành viên hoặc được mời tham gia nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm có tên tuổi, uy tín trên thế giới; nằm trong nhóm tư vấn hoặc trực tiếp tham gia các dự án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cấp quốc gia của các quốc gia khác; có trong nhóm tư vấn hoặc trực tiếp tham gia các dự án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cấp quốc gia của các quốc gia khác.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn chuyên gia sẽ chủ động tìm kiếm, phát hiện ứng viên. Cá nhân cũng có thể tự ứng cử.

Cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện khoa học, công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước được đề cử ứng viên.

Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm nhiệm việc công bố nhu cầu tuyển chọn chuyên gia, bao gồm yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chí, thời hạn tiếp nhận hồ sơ.